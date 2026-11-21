Két fiú, Dominik és Vince után lány született Gulácsi Péter és Gulácsi-Vígh Diána családjába (Liána Gréta), a Villareal magyar kapusa a közösségi médiában is posztolt a gólyahírről.

Az édesapja által megosztott fotósorozat tanúsága szerint a baba és az édesanya már hazatérhetett a kórházból a hétfői születés óta.

A kislányhoz Gulácsi volt klubja, az RB Leipzig is gratulált. A magyar válogatott korábbi kapusa 11 évet töltött a klubnál, amelytől a nyáron igazolt a spanyol Villarealhoz.

Az Infostart épp nemrégiben cikkezett Gulácsi Péterről, aki talán még ma is a labdarúgó-válogatott első számú kapusa lehetne, ha akarna, hisz topligában véd most is, azonban családi okokra is hivatkozva lemondta a válogatottságot.