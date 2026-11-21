Kert Attilát választotta a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. vezérigazgatójává szombaton a társaság tulajdonosi jogait gyakorló Független Közmédia Testület (FKT).

Bayer Judit, a testület elnöke kérdésre válaszolva közölte: 6:1 arányban döntöttek Kert Attila javára, akinek koncepcióját szilárdabb alapokon nyugvónak találták; az ő esetében a többség nagyobb vezetői tapasztalatot látott, valamint gazdálkodási terveit nagyobb biztonságot nyújtónak találták.

Csütörtökön és pénteken mutathatta be elképzeléseit az FKT előtt a tisztségre érvényesen pályázó tizennégy jelentkező. Az ezt követő sajtótájékoztatón Bayer Judit elnök elmondta: első szavazásukon annyira szoros eredmény született, hogy úgy döntöttek, szombaton ismét meghallgatják a két legjobbnak ítélt indulót, Kert Attilát és Szabó Stein Imrét.

Bayer Judit hangsúlyozta: mindkét pályázó kiváló vezetői kvalitásokkal bír és remek pályázatot adott be, minden kérdésre érdemben válaszoltak.

Hozzátette: a testületnek meggyőződése, hogy

a választási eljárásnak európai szinten is lesz hatása,

nemcsak azért, mert valóban független és átlátható volt, hanem az abban megmutatkozó szellemi és alkotói érték miatt is.

Az újjászületett magyar demokrácia megmutatta, hogy képes az egyik legfontosabb demokratikus intézmény, a közmédia gyökeres megújítására – jelentette ki az FKT elnöke.

Kiemelte, hogy a közmédiavállalat július elején hivatalba lépett átmeneti vezetése a munkatársakkal együtt a cég történetének egyik legnehezebb feladatát végezte el, hiszen „egy évek óta propagandagépezetként működő" intézményben adásszünet nélkül rakták le egy független hírszolgáltatást nyújtó közmédia alapjait.

Jelezte: folyamatban van a működés átvilágítása, a párhuzamosságok felszámolása, javult a hírszolgáltatás, folyamatosan nő az intézmény által nyújtott közszolgálati érték, miközben biztosították, hogy a nézők és hallgatók egyetlen napra se maradjanak közmédia nélkül. Az új vezérigazgató erre a munkára építhet – mondta Bayer Judit.

A program

Kert Attila – aki nem vett részt az eredménybejelentő sajtótájékoztatón – programjának délutáni bemutatása során az új vezérigazgató legfontosabb feladatának a közmédia becsületének visszaszerzését és a digitális transzformáció végrehajtását nevezte. Úgy fogalmazott, sosem volt még akkora szükség közszolgálati médiára, mint ma, a mesterséges intelligencia, az algoritmusok vezérelte közösségi média és a dezinformáció korában.

Olyan intézmény képét vázolta fel, amely minőségi, független tartalomszolgáltatásával meg tud felelni a kor követelményeinek, kiszolgálva azokat is, akik nem szerepelnek a kereskedelmi média célcsoportjában. Multiplatform-szemléletet ígért, amely az egyes platformok sajátosságaihoz igazodva

többféle hosszban és feldolgozásmódban állítaná elő tartalmait.

A szakember egyszerűsített csatornaportfóliót alakítana ki,

hat rádióval és

négy televízióval.

Kert Attila közölte, megválasztása után száz nappal bemutatja a cég gazdálkodásának alapját jelentő konszolidált költségvetést, ekkorra látványosan emelkedne a hírműsorok színvonala, kidolgoznák a hírszolgáltatási és etikai kódexet, újraindítanák a közmédia hírportálját, amelyet egy év alatt a tíz, három év után az öt legolvasottabb oldal közé emelnének.

Streamingapplikáció

bevezetését, minden nagy értékű szerződés újratárgyalását, új szervezeti struktúra kialakítását, közmédia-ombudsmani intézmény megteremtését, az archívum oktatási-kutatási célra történő megnyitását, saját filmek és sorozatok gyártását ígérte.

Átlátható és tisztességes kereskedelmi és értékesítési szabályok bevezetését vetítette előre, valamint azt, hogy száz napon belül kivizsgálják a hírszolgáltatásban tapasztalt visszásságokat, különös tekintettel „az orosz háborús propaganda megjelenésére".

A szakember

25 százalékos elbocsátást helyezett kilátásba,

minden pozíció esetében a készségek és a teljesítmény alapján ítélné meg, kivel dolgozna együtt, azoktól azonban mindenképpen megválna, akik szerinte méltatlanná váltak a köz szolgálatára.

Életpálya

Kert Attila újságíró, médiaszakember Pécsett született 1970-ben. A Janus Pannonius Egyetemen szerzett jogi diplomát, és a Magyar Rádió ifjúsági munkastúdiójába járt Budapestre. 1992 és 1997 között a Magyar Rádióban, a Kossuth rádió szerkesztő-riportereként és műsorvezetőjeként dolgozott, 1993-tól a Magyar Televízió budapesti regionális híradójának és A Hét című műsorának készített riportokat.

A kereskedelmi csatornák indulásakor, 1997-ben csatlakozott a TV2-höz, ahol 1999 és 2005 között a Tények című hírműsor főszerkesztője, majd egy évig a Mutató című közéleti műsor főszerkesztője volt. 2006-ban néhány hónapig az ATV Híradó című műsorának főszerkesztőjeként dolgozott, az év júniusában a Magyar Televízió Hír Főszerkesztőségének vezetőjévé nevezték ki. Ezután 2009-től az MTV tartalomfejlesztési menedzsere, 2010 februárjától kommunikációs vezetője is volt. Az intézmény átszervezése után, 2011-től a DTK - D. Tóth Kriszta Show kreatív producereként tevékenykedett.

Kert Attila 2013 februárjától a Euronews magyar irodájának vezetője.