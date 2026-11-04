Félidős választások – Küszöbön Donald Trump rémálma

Ohióban Sherrod Brown volt demokrata szenátor legyőzte Jon Husted hivatalban lévő republikánus szenátort a média eredményközlései szerint. Brown két évvel azután térhet vissza a szenátusba, hogy 2024-ben elveszítette mandátumát. Husted korábban JD Vance alelnök megüresedett helyét foglalta el.

Texasban James Talarico demokrata állami képviselő győzött Ken Paxton republikánus főügyésszel, Donald Trump elnök támogatottjával szemben. A demokraták 1988 óta először nyertek szenátusi választást az államban, ahol Trump két éve még 14 százalékpontos fölénnyel győzött.

Észak-Karolinában Roy Cooper volt demokrata kormányzó legyőzte Michael Whatley republikánus jelöltet, Dél-Karolinában pedig Annie Andrews demokrata jelölt győzött Darline Graham hivatalban lévő republikánus szenátorral szemben. Dél-Karolinában több mint húsz év után először nyertek szenátusi választást a demokraták.

A republikánusok a választások előtt 53-47 arányú többséggel rendelkeztek a százfős szenátusban. A demokratáknak négy mandátummal kell javítaniuk korábbi helyzetükön a többség megszerzéséhez. Georgiában és New Hampshire-ben már megőrizték szenátusi helyeiket, a felsőház végső összetétele azonban a még eldöntetlen választások eredményétől is függ.