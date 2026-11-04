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Donald Trump amerikai elnök újságírókhoz beszél, miután rendeletet írt alá a Kanadával közös Ontario-tó átnevezésérõl Amerika-tóvá a washingtoni Fehér Ház Ovális irodájában 2026. augusztus 27-én. A rendelet azonnali hatállyal lépteti életbe a névváltoztatást, és a belügyminisztériumot, valamint az Egyesült Államok hivatalos földrajzi helyeket és neveket tartalmazó adatbázisát is utasítja a név megváltoztatására.
Nyitókép: MTI/EPA/Washington Post pool/Al Drago

Félidős választások – Küszöbön Donald Trump rémálma

Infostart / MTI

Négy, korábban republikánus kézben lévő szenátusi mandátumot szereztek meg a demokraták a keddi amerikai félidős választásokon, és több fontos képviselőházi választáson is győztek, így közel kerültek ahhoz, hogy átvegyék az amerikai kongresszus irányítását – jelentette az AP amerikai hírügynökség.

Ohióban Sherrod Brown volt demokrata szenátor legyőzte Jon Husted hivatalban lévő republikánus szenátort a média eredményközlései szerint. Brown két évvel azután térhet vissza a szenátusba, hogy 2024-ben elveszítette mandátumát. Husted korábban JD Vance alelnök megüresedett helyét foglalta el.

Texasban James Talarico demokrata állami képviselő győzött Ken Paxton republikánus főügyésszel, Donald Trump elnök támogatottjával szemben. A demokraták 1988 óta először nyertek szenátusi választást az államban, ahol Trump két éve még 14 százalékpontos fölénnyel győzött.

Észak-Karolinában Roy Cooper volt demokrata kormányzó legyőzte Michael Whatley republikánus jelöltet, Dél-Karolinában pedig Annie Andrews demokrata jelölt győzött Darline Graham hivatalban lévő republikánus szenátorral szemben. Dél-Karolinában több mint húsz év után először nyertek szenátusi választást a demokraták.

A republikánusok a választások előtt 53-47 arányú többséggel rendelkeztek a százfős szenátusban. A demokratáknak négy mandátummal kell javítaniuk korábbi helyzetükön a többség megszerzéséhez. Georgiában és New Hampshire-ben már megőrizték szenátusi helyeiket, a felsőház végső összetétele azonban a még eldöntetlen választások eredményétől is függ.

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Kezdőlap    Külföld    Félidős választások – Küszöbön Donald Trump rémálma

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Mindkét házban demokrata többség lesz Donald Trump elnökségének további részében
Félidős választások, végeredmény

Mindkét házban demokrata többség lesz Donald Trump elnökségének további részében
A demokraták megszerezték a többséget az amerikai kongresszus mindkét házában a keddi félidős választásokon, és több hagyományosan republikánus államban is győzelmet arattak, súlyos vereséget mérve Donald Trump elnök pártjára – jelentette a Reuters hírügynökség a választási részeredmények alapján.
 

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Amerikai választás 2026: elképesztően tarolnak a demokraták, történelmi bukás vár Trump pártjára

Amerikai választás 2026: elképesztően tarolnak a demokraták, történelmi bukás vár Trump pártjára

Amerika választ: az összes, 435 képviselőházi hely sorsáról döntenek az Egyesült Államok választópolgárai, miközben a szenátori mandátumok mintegy harmada szerepel a szavazólapokon. A Kongresszus alsóházában szinte borítékolható volt a demokrata többség, és az előrejelzések szerint így is lett. A kérdés már csak az, hogy mekkorára fog nyúlni a demokraták mandátumfölénye. Bár pár hónapja még nem tűnt reálisnak, most úgy néz ki, a demokraták a szenátusi többséget is megszerezték. A voksolás lassan a végéhez közelít, az első szavazóhelyiségek magyar idő szerint éjfélkor zártak be, azóta pedig megállás nélkül érkeznek az első eredmények. Egyelőre úgy tűnik, egyáltalán nem hazudtak a felmérések, amikor valóságos kék hullámot jeleztek előre, több republikánus fellegvár is demokrata kézre került. Cikkünk folyamatosan frissül.

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Súlyos vereséget szenvedett Donald Trump pártja: átrendeződnek a hatalmi viszonyok az Egyesült Államokban

Súlyos vereséget szenvedett Donald Trump pártja: átrendeződnek a hatalmi viszonyok az Egyesült Államokban

A demokraták megszerezték a többséget az amerikai kongresszus mindkét házában a keddi félidős választásokon.

BBC
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Democrats take control of US Congress as voters reject Trump's Republicans

Democrats take control of US Congress as voters reject Trump's Republicans

President Trump acknowledges the Iran war, and higher fuel prices, were factors in the Republicans' defeat - and says Democrats "did a good job" in the midterm elections.

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