Moldován Blanka és Kocsis Anna színészek kapják idén a Csíky András-díjat

A tájékoztatás szerint Moldován Blanka a szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulatának Sopro - Suttogás a sötétben című előadásában nyújtott sokoldalú, lélektani szempontból részletesen kimunkált, eszköztárában változatos, gazdag, erőteljes és szuggesztív alakításáért részesül az elismerésben.

Kocsis Anna a nagyváradi Szigligeti Színház Cseresznyéskert és Villámcsapottak című előadásaiban nyújtott, eszköztárában gazdag alakításaiért, különösképpen Dunyasa lélektani szempontból kimunkált, mély és szuggesztív szerepformálásáért kapja a kitüntetést.

Az alapítvány hangsúlyozta, hogy a megosztott díjazás szavazategyenlőségen alapul és eseti jellegű. Mindkét színművészt teljes jogú díjazottnak tekintik - írták a közösségi médiában is közzétett közleményben.

Moldován Blanka alakítását egyebek mellett a legjobb női mellékszereplő kategóriában UNITER-díjra jelölték, és elnyerte a Színikritikusok Díját. Kocsis Anna a Szigligeti Színház nézőinek szavazatai alapján a 2025-2026-os évad Közönségdíjasa, valamint a társulat legjobb női szereplőjének járó Nívódíjat is magáénak tudhatja - idézték fel a közleményben.

Emlékeztettek, hogy az egyenként ezer eurós pénzösszeggel járó díj odaítélését a kuratórium egy-egy Kolozsi Tibor szobrászművész által e célra készített, művészi kivitelezésű kisplasztikával és díszoklevéllel igazolja. Indoklásul pedig Csíky András magas színvonalú és színháztörténeti jelentőségű munkásságát állítják példaként a fiatal színészgenerációk számára – tették hozzá.