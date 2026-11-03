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Nyitókép: andresr

Moldován Blanka és Kocsis Anna színészek kapják idén a Csíky András-díjat

Infostart / MTI

Moldován Blanka és Kocsis Anna színművésznek ítélték oda idén a Csíky András-díjat, melyet 2024-ben hoztak létre a Kossuth-díjas színművész, az erdélyi magyar színjátszás meghatározó alakja emlékére – közölte kedden a Csíky András Alapítvány Kuratóriuma.

A tájékoztatás szerint Moldován Blanka a szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulatának Sopro - Suttogás a sötétben című előadásában nyújtott sokoldalú, lélektani szempontból részletesen kimunkált, eszköztárában változatos, gazdag, erőteljes és szuggesztív alakításáért részesül az elismerésben.

Kocsis Anna a nagyváradi Szigligeti Színház Cseresznyéskert és Villámcsapottak című előadásaiban nyújtott, eszköztárában gazdag alakításaiért, különösképpen Dunyasa lélektani szempontból kimunkált, mély és szuggesztív szerepformálásáért kapja a kitüntetést.

Az alapítvány hangsúlyozta, hogy a megosztott díjazás szavazategyenlőségen alapul és eseti jellegű. Mindkét színművészt teljes jogú díjazottnak tekintik - írták a közösségi médiában is közzétett közleményben.

Moldován Blanka alakítását egyebek mellett a legjobb női mellékszereplő kategóriában UNITER-díjra jelölték, és elnyerte a Színikritikusok Díját. Kocsis Anna a Szigligeti Színház nézőinek szavazatai alapján a 2025-2026-os évad Közönségdíjasa, valamint a társulat legjobb női szereplőjének járó Nívódíjat is magáénak tudhatja - idézték fel a közleményben.

Emlékeztettek, hogy az egyenként ezer eurós pénzösszeggel járó díj odaítélését a kuratórium egy-egy Kolozsi Tibor szobrászművész által e célra készített, művészi kivitelezésű kisplasztikával és díszoklevéllel igazolja. Indoklásul pedig Csíky András magas színvonalú és színháztörténeti jelentőségű munkásságát állítják példaként a fiatal színészgenerációk számára – tették hozzá.

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Kezdőlap    Külföld    Moldován Blanka és Kocsis Anna színészek kapják idén a Csíky András-díjat

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