Megérkezett a havazás

Magyarországra még köszöntött be a havazás, de a közeli Kárpátok bizonyos részein már igen _ írja a webkmerák képei alapján az Időkép.
A portál a Hargita-megyében fekvő Borzont kamerájának felvételeire hivatkozik.
A nyitókép illusztráció.
Magyarországra még köszöntött be a havazás, de a közeli Kárpátok bizonyos részein már igen _ írja a webkmerák képei alapján az Időkép.
A portál a Hargita-megyében fekvő Borzont kamerájának felvételeire hivatkozik.
A nyitókép illusztráció.
Eljött az amerikai félidős választások napja. A választásra jogosult mintegy 250 millió amerikai ma dönthet az összes, 435 képviselőházi hely sorsáról, miközben a szenátori mandátumok harmada is szerepel a szavazólapokon. A Kongresszus alsóházában szinte borítékolható a demokrata többség, a kérdés csak az, hogy mekkorára fog nyúlni. Bár pár hónapja még nem tűnt reálisnak, hogy a demokraták a felsőházi többséget is elhódítsák a republikánusoktól, immár ők a favoritok a szenátusban is. Ted Cruz republikánus szenátor a hétvégén vérfürdőre figyelmeztette pártja szavazóit, ha nem mennek el voksolni. Cikkünk folyamatosan frissül, magyar idő szerint szerda hajnalban pedig élőben közvetítjük, ahogy érkeznek az eredmények az Egyesült Államokból.
Tömeges megbetegedéseket jelentettek egy Bács-Kiskun vármegyei óvodából, ahol összesen 40 gyermek és dolgozó betegedett meg.
Donald Trump's Republican Party currently controls both chambers of Congress - but that could change after today's election.