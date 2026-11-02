Borult, esős hétfő és kedd jön, szerdától fordul egyet az időjárás – videó

Döntően erősen felhős vagy borult lesz az ég, de az északkeleti tájakon vékonyabb, szakadozottabb lehet a felhőzet – írja a HungaroMet előrejelzése.

Többfelé várható jellemzően kisebb mennyiséget adó, időszakos eső.

Az északkeleti megyékben a legkisebb a csapadék esélye. Az északias szelet többfelé élénk, elsősorban az Nyugat-Dunántúlon és a Bükk, Zempléni-hegység tágabb térségében erős lökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 6 és 14 fok között valószínű

Borult, többfelé esős idővel indul november első hete, általában 8-13 Celsius-fokos csúcshőmérséklettel. Szerdától egyre naposabbra fordul az idő, de kissé csökken a nappali felmelegedés: a legmelegebb órákban már csak 7 és 11 fok közötti hőmérséklet várható, miközben visszatérnek a fagyos hajnalok is.