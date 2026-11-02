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Esernyős lány a Duna budai oldalán sétál az esőben.
Nyitókép: Getty Images/martin-dm

Borult, esős hétfő és kedd jön, szerdától fordul egyet az időjárás – videó

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Sokfelé fog esni, még ha nem is sokat. Igazi őszi idő jön az iskolai őszi szünet után.

Döntően erősen felhős vagy borult lesz az ég, de az északkeleti tájakon vékonyabb, szakadozottabb lehet a felhőzet – írja a HungaroMet előrejelzése.

Többfelé várható jellemzően kisebb mennyiséget adó, időszakos eső.

Az északkeleti megyékben a legkisebb a csapadék esélye. Az északias szelet többfelé élénk, elsősorban az Nyugat-Dunántúlon és a Bükk, Zempléni-hegység tágabb térségében erős lökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 6 és 14 fok között valószínű

Borult, többfelé esős idővel indul november első hete, általában 8-13 Celsius-fokos csúcshőmérséklettel. Szerdától egyre naposabbra fordul az idő, de kissé csökken a nappali felmelegedés: a legmelegebb órákban már csak 7 és 11 fok közötti hőmérséklet várható, miközben visszatérnek a fagyos hajnalok is.

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Kezdőlap    Belföld    Borult, esős hétfő és kedd jön, szerdától fordul egyet az időjárás – videó

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