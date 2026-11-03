Nagy változás jön az időjárásban

Kedden az északkeleti harmadban már határozottabban is szakadozhat, csökkenhet a felhőzet, arrafelé naposabb körzetek is előfordulhatnak.

Elszórtan várható akár ismétlődő jelleggel csepergés, kisebb eső, csupán kis mennyiség valószínű.

Az északi, északkeleti szelet többfelé kísérik élénk, elsősorban a Nyugat-Dunántúlon, illetve északkeleten néhol erős lökések is.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 4 és 8 fok között várható, de a szélvédett, kevésbé felhős északkeleti tájakon néhány fokkal hidegebb is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 7 és 14 fok között valószínű, nyugaton lesz hidegebb, keleten enyhébb a délután.