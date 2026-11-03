Elkábította és megerőszakolta a feleségét 20 éven át egy brit férfi: 1 millió fotó is készült

A Manchesteri Koronabíróság kilenc férfi ügyében jár el, akiket különböző szexuális bűncselekmények elkövetésével vádolnak egy olyan nő sérelmére, akit a férje bántalmazott. A hatvanas éveiben járó férj személyazonosságát a brit jogszabályok alapján nem hozták nyilvánosságra a sértett személyazonosságának védelme érdekében.

Louise Oakley ügyész a hétfői tárgyaláson elmondta: a férj a feleségét érintő bántalmazásokról felvételeket készített. Ezeket az interneten és közösségimédia-alkalmazásokon keresztül más, hasonló érdeklődésű férfiakkal is megosztott. Egyes vádlottak állítólag "paraván mögé rejtőzve" követték el tetteiket, éveken át kapcsolatban állhattak a férjjel, és közreműködhettek abban, hogy a nőt különböző szerekkel elkábítsák, így kiszolgáltatott állapotba kerüljön.

Az ügyészség szerint a férj 2023-tól már más férfiakat is meghívott a házaspár otthonába, ahol a nő öntudatlan állapotát kihasználva követtek el ellene szexuális erőszakot. A történtekről a férj videófelvételeket is készített.

A férfi letartóztatásakor lefoglalt telefonja az ügyész szerint valóságos "gyóntatószék" volt, amely a férj 2004-ig visszanyúló szexuális fantáziáiról és bűncselekményeiről tartalmazott bizonyítékokat. A több mint egymillió fénykép és videó nemcsak a férj által elkövetett visszaéléseket, hanem azokat az eseteket is dokumentálta, amelyekben más férfiak bántalmazták a nőt. Utóbbiak között olyanok is vannak, akik jelenleg a vádlottak padján ülnek – ismertette az ügyész.

Oakley szerint a férj kettős életet élt, és a tisztességes, megbízható ember látszata mögé rejtette a bűncselekményeket.

A férfi szeptemberben mintegy hatvan, felesége sérelmére elkövetett szexuális bűncselekményben vallotta magát bűnösnek. Ezek között szerepel a nő elkábítása, illetve olyan szer beadása is, amelynek célja az volt, hogy a sértett elveszítse cselekvő- vagy ellenállóképességét.

Az ügyben tizennégy férfit vádoltak meg, közülük a férjen kívül négyen szintén bűnösnek vallották magukat. A mostani eljárásban szereplő kilenc vádlott 28 és 70 év közötti, valamennyien tagadják az ellenük felhozott vádakat, amelyek között nemi erőszak, szexuális bántalmazás, valamint meghatározott szer beadására irányuló összeesküvés is szerepel. A vádlottak között van orvos, taxisofőr, munkaerő-közvetítő cég alkalmazottja, valamint egy építőanyag-forgalmazó vállalat munkatársa is.

Nagy-Britanniában jelenleg egy másik, hasonló ügyben is bírósági eljárás zajlik: négy férfi pere a múlt héten kezdődött a dél-angliai Winchesterben.

A kábítószerrel vagy gyógyszerekkel elősegített szexuális erőszak a francia Dominique Pelicot ügye nyomán kapott világszerte nagyobb figyelmet. Pelicot közel egy évtizeden keresztül elkábította és megerőszakolta feleségét, Gisele Pelicot-t, és idegen férfiakat is bevont a bántalmazásokba. Az ügy jelentős nemzetközi visszhangot váltott ki, és ráirányította a figyelmet a szexuális erőszak e formájára. Pelico-t 2024-ben a Franciaországban kiszabható maximális, 20 év börtönbüntetésre ítélték.