Ha nem lesz elég üzemanyag, 80 kilométeres sebességkorlátozás jöhet ennek az európai országnak az autópályáin

Az ellátást jelenleg a stratégiai tartalékból fedezik, amelyből a következő négy hétre annak 4 százalékát, hozzávetőlegesen 45 ezer köbméternyit szabadítottak fel, ugyanakkor a Gazdasági Ellátási Hivatal (BWL) már vizsgálja, milyen intézkedésekkel lehetne enyhíteni a válságon – írja az Auto Motor und Sport.

A lehetséges forgatókönyvek között szerepel például, hogy az autópályákon és a gyorsforgalmi utakon ideiglenesen csökkentsék a megengedett maximális sebességet a jelenlegi 120-ról 80 km/h-ra – számolt be róla a Totalcar.

Ugyanakkor nem ezzel kezdené a dízelfogyasztás mérséklését az illetékes tárca. Első körben inkább arra ösztönöznék a lakosságot, hogy önként preferálják a telekocsi-szolgáltatást, a tömegközlekedést vagy más mobilitási eszközöket, és csak a következő fázisban lépne közbe a 80 km/h-s limittel a Szövetségi Tanács.