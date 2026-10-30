Vége a „jó világnak” a benzinkutakon

Szerdától a 95-ös benzin kiskereskedelmi literenkénti ára csökkent 3 forinttal, a gázolajé viszont 8 forinttal nőtt. Péntektől a dízel tovább drágul, plusz 4 forinttal kell többet fizetni egy literért – derül ki a holtankoljak.hu oldal adataiból. Az emelés érvényes lesz a hagyományos dízel és a prémium gázolaj esetében is.

A piac a héten a nagykereskedelmi árváltozások alapján változtatja a kiskereskedelmi árakat is – jegyezte meg a portál.

Az olajpiaci folyamatok és a dízelár elszakadt egymástól az utóbbi időben, ami több szakértő szerint már felvetette a készlethiány lehetőségét is, ezért amellett foglaltak állást, hogy a dízelolaj árának emelkednie kellene itthon.