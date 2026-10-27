Oroszországnak tulajdonította és elítélte a román elnök a brassói lőszergyárnál történt szabotázst

Nicusor Dan az X közösségi hálózaton kedden közzétett állásfoglalásában leszögezte: egyetlen külföldi szereplőnek sincs joga ilyen módon fellépni Románia vagy más európai államok területén, ezek a cselekmények elfogadhatatlanok, és súlyosan sértik Románia szuverenitását és biztonságát.

A román elnök szerint Oroszország különböző eszközök széles tárházát alkalmazza évek óta az európai demokráciák gyengítésére. A választási folyamatok befolyásolására tett kísérletek, a dezinformációs kampányok, a kibertámadások és a szabotázsakciók mind részei annak a hibrid háborúnak, amelyet Oroszország folytat Európa ellen – állította a román államfő.

Megállapította: Oroszország az elmúlt hetekben szintet lépett a provokációk terén a fekete-tengeri polgári közlekedés ellen irányuló támadásaival. Dan szerint ezek nem elszigetelt, egymástól független esetek, hanem egy előre megfontolt és összehangolt kampány részei, amelynek célja megosztottságot szítani az európai társadalmakban, és gyengíteni az érintett államok elkötelezettségét a kollektív védelem iránt.

„Nem szabad illúziókat táplálnunk e fenyegetés természetét illetően. A hibrid háború már évek óta zajlik, különböző formákban, de mindig ugyanazzal a céllal: belülről gyengíteni az európai államokat, és aláásni az egymás közötti szolidaritást" – értékelte a román államfő.

Hozzátette: a román állam NATO-szövetségeseivel és európai uniós partnereivel együttműködve határozottan fellép az incidensek megelőzése, a felelősök azonosítása, valamint polgárai és az ország kritikus infrastruktúrája védelmében.

Nicusor Dan a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) és a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) hétfői bejelentésére reagált, miszerint egy Oroszországból irányított szabotázshálózat két fehérorosz és egy ukrán állampolgárságú tagját gyanúsítják azzal a szeptember 14-i gyújtogatással, amely nyomán leégett egy üzemcsarnok a ROMARM állami védelmi konszern leányvállalataként működő, NATO-kompatibilis nehézgyalogsági és tüzérségi lőszereket gyártó brassói Carfil szomszédságában.

A DIICOT szerint két gyanúsítottat Németországban azonosítottak és helyeztek előzetes letartóztatásba, miközben hasonló cselekmények elkövetésére készültek. A harmadik, Lengyelországban tartózkodó gyanúsított ellen hétfőn adtak ki európai elfogatóparancsot. A román hatóságok mindhárom személy kiadatását kezdeményezték.