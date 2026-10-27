Izraeli választások – Ötvenhárom éve a legmagasabb részvételi adatokat mérték délig

Din Livne, a központi választási bizottság megbízott főigazgatója közölte, hogy déli 12 óráig 31,5 százalékos volt a részvétel, ami 1973 óta a legmagasabb.

Eddig az időpontig 2 millió 309 ezer izraeli állampolgár szavazott. A legutóbbi, 2022-es választáson ugyanezen időpontig 28,4 százalékos volt a részvétel, így a jelenlegi arány 3,1 százalékponttal magasabb.

Az izraeli hadsereg szóvivője közölte, hogy délelőtt 10 óráig a katonák 30 százaléka adta le a szavazatát. Az előző, a 25. kneszet megválasztásakor ugyanekkor 25,7 százalékos volt a részvételi arány a hadseregben.