Izraeli választások, exit poll: alulmaradtak a hivatalban lévő kormányfőt támogató pártok

A Gadi Ejzenkot vezette ellenzéki pártok tömbje a különböző televíziós csatornák felmérései szerint 52–53 mandátumot tudhat magáénak, miközben az arab pártok 17–18 képviselőt küldhetnek az izraeli parlamentbe, a kneszetbe.

A legnagyobb párt továbbra is Netanjahu Likudja lehet 24–25 mandátummal, amelyet Ejzenkot Egyenesen (Jasár) nevű pártja követhet 21–23 képviselői hellyel a különböző felmérések szerint.

A választási eredmények alapján komoly nehézségeket okozhat a kormányalakítás, mert sem Netanjahu tábora, sem az Ejzenkot vezette „változás tömbje” nem szerezte meg a százhúsz képviselői hely többségét, és az Ejzenkothoz tartozó pártok közül több is bejelentette korábban, hogy nem lép koalícióra az arab pártokkal.

Gadi Ejzenkot, az Egyenesen (Jasár) párt elnöke kijelentette, hogy az exit pollok első eredményei a cionista többség és Izrael polgárai többségének teljes bizalomvesztését jelzik Netanjahuval és „október 7-i kormányával” szemben.

Azonnal cselekedni fogok a nép döntésének érvényre juttatásáért, a Netanjahu-kormány leváltásáért és egy cionista, a katonai szolgálatra való mozgósítást célul kitűző kormány mielőbbi megalakításáért – tette hozzá.

A Netanjahu vezette tömb súlyos vereséget szenvedett. Ez teljes összeomlás, a választók azt mondták nekik, hogy húzzanak haza – mondta Jaír Lapid volt miniszterelnök a felmérések eredményeinek ismeretében.

Jaír Golán, a Demokraták párt elnöke szerint a választók menesztették a Netanjahu-kormányt. Történelmi lehetőséget kaptunk arra, hogy valódi változást hozó kormányt alakítsunk Izraelben, és nem fogunk lemondani erről a lehetőségről – közölte.

Készek vagyunk együtt dolgozni valamennyi partnerünkkel, áthidalni a nézetkülönbségeket és vállalni a felelősséget. A választók kinyilvánították akaratukat. Most rajtunk a sor, hogy elvégezzük a munkát – tette hozzá.