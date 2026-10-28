Választás Izraelben – Bejnamin Netanjahu pártja vezet hatvan százalékos feldolgozottságnál

A szavazatok hatvan százalékának összeszámlálása után Benjamin Netanjahu Likud pártja vezet 28 mandátummal az izraeli parlamenti választásokon – jelentette a központi választási bizottság szerdán reggel.

A második legnagyobb párt Gadi Ejzenkot ellenzéki-centrista Egyenesen (Jasár) nevű pártja, amely 21 mandátumot kapott. A Netanjahu miniszterelnökségét támogató pártoknak együttesen 56, ellenzékének pedig 64 mandátuma lesz a jelenlegi becslések szerint a 120 tagú izraeli parlamentben, a kneszetben. Az ellenzék 56 képviselői helyéből tizenhat az arab pártoké.

Számos településről még nem érkeztek be az adatok, köztük a várhatóan ellenzéki Raananából, Kfar Szabából, Rahatból és Szahninból.

A hivatalos eredményeket várhatóan csütörtök este hozzák nyilvánosságra, miután megszámolták a katonák, a diplomaták, valamint a kórházakban és börtönökben tartózkodók dupla borítékos szavazatait.

Ha az eredményekben a teljes feldolgozottságig nem történik jelentős változás, akkor sem a Netanjahu-tábor, sem az Ejzenkot vezette ellenzéki tömb nem szerzi meg a kormányalakításhoz szükséges 61 mandátumot a kneszet 120 képviselői helyéből.

Az arab pártok bevonásával vagy külső támogatásával az ellenzék képes lenne kormányt alakítani, de a tömb több pártja előre közölte, hogy nem hajlandó belépni olyan kormányba, amelynek többsége az arab pártok támogatásától függ.

Azt is előre jelezték, hogy nem lépnek koalícióra Netanjahuval.

Benjámin Netanjahu szerda hajnali beszédében az Irán elleni harcok folytatását ígérte, és megkérdőjelezte az arab pártok koalícióba való bevonásának lehetőségét. Ezzel az ellenzéki tömb kormányalakítását próbálta megakadályozni.

Jaír Golán, az ellenzéki Demokraták párt elnöke az arab pártokkal közös kormány megalakítására szólított fel. „Nincs jövőnk itt, ha nem hagyunk fel a félelemmel és a rasszizmussal. Többé nem fogadhatjuk el Netanjahu rasszista megkülönböztetését a zsidó és az arab szavazatok között” – írta Golán az X-en.