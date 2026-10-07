Szigorítják a kezdő sofőrök alkoholfogyasztásának szabályait ebben a nyugat-európai országban

Az új szabályozást Jean-Luc Crucke belga közlekedési miniszter az országos belga közlekedésbiztonsági konferencián elmondott nyitóbeszédének keretében jelentette be. A szigorúbb rendelkezések bevezetésének indokaként elmondta, hogy Belgiumban az idei év első felében hat százalékkal nőtt a közúti balesetek halálos áldozatainak száma az előző év azonos időszakához képest.

Az év első hat hónapjában 223 ember vesztette életét Belgiumban, szemben az előző év első hat hónapjában feljegyzett 210 halálos áldozattal. Az adatok Vallóniában, az ország déli felében a legkedvezőtlenebbek, ahol 91-ről 110-re emelkedett a közúti balesetek halálos áldozatainak száma. Belgium északi felében, Flandriában ezzel szemben ez az adat enyhén visszaesett: 110-ről 109-re csökkent, míg Brüsszelben pedig jelentősen, 9-ről 4-re mérséklődött. A személyi sérüléssel járó közúti balesetek száma két százalékkal csökkent a belga fővárosban.

„Az alkohol minden sofőrre káros hatással van. A kezdő vezetők azonban még nagyobb baleseti kockázatnak vannak kitéve, mivel hiányzik belőlük a tapasztalat, és még nem alakultak ki náluk az automatikus reakciók" – fogalmazott Crucke.

Belgiumban 0,5 és 0,8 ezrelék közötti véralkoholszintnél a 18-25 évesek körében körülbelül kétszerese a közúti baleset okozásának kockázata az idősebb sofőrökhöz képest – tette hozzá a belga közlekedési miniszter.

Belgiumban 0,5 ezrelék véralkoholszint még megengedett a vezetők számára.