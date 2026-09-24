ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.86
usd:
321.95
bux:
150814.55
2026. szeptember 24. csütörtök Gellért, Mercédesz
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter, miniszterelnök-helyettes programbeszédet tart a lengyel kormány külpolitikájáról a lengyel parlamenti alsóház, a szejm ülésén Varsóban 2026. február 26-án.
Nyitókép: MTI/EPA/PAP/Albert Zawada

Éjszaka kigyulladt egy lengyel Starlink-állomás, köze lehet az orosz hibrid hadviseléshez

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Egy lengyelországi Starlink-állomáson szerda este keletkezett tűz összefügghet a hibrid hadviseléssel – jelentette ki a lengyel digitalizációért felelős miniszter. Az állomás nemcsak Lengyelország, hanem Ukrajna internetkapcsolatának biztosításában is fontos szerepet játszik. Nem sokkal a lengyelországi tűzeset előtt New Yorkban, az ENSZ Biztonsági Tanácsának ülésén Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter kemény hangvételű beszédben szólította fel Oroszországot az ukrajnai háború azonnali befejezésére.

Krzysztof Gawkowski lengyel digitalizációért felelős miniszter csütörtökön kijelentette: hibrid hadviselés, pontosabban szándékos szabotázsakció állhat a Mazóviai vajdaságban található Wola Krobowska-i Starlink-állomáson történt éjszakai tűz hátterében.

A Varsó közelében fekvő telephelyen szerda este, kilenc óra után csaptak fel a lángok az állami távközlési szolgáltató, az Exatel által üzemeltetett antennáknál. A tűzoltók előzetes megállapításai szerint a tápellátó szekrény burkolatát szándékosan gyújthatták fel, bár a műszaki zárlat lehetőségét sem zárják ki teljesen.

A miniszter rámutatott:

a tizenöt nagyméretű antennával működő csomópont kiemelt stratégiai jelentőséggel bír, hiszen nemcsak Lengyelországban és Közép-Európában, hanem Ukrajnában is garantálja az internetforgalom és a létfontosságú szolgáltatások – mint például a bankautomaták – biztonságos működését.

Az incidens ügyében a rendőrség mellett a Belső Biztonsági Ügynökség és a Központi Nyomozóiroda is vizsgálatot indított.

Nem sokkal a tűzeset előtt egy orosz Mi–8-as katonai helikopter rövid időre behatolt Lengyelország légterébe,

az orosz kalinyingrádi terület határának közelében, Braniewo városától északra. A lengyel fegyveres erők műveleti parancsnoksága szerint a helikopter mintegy 300 méterre hatolt be a lengyel légtérbe, és 42 másodpercig tartózkodott ott. A gép Kalinyingrád felől érkezett, mozgását a lengyel radarok észlelték, majd a légierő vadászgépeket küldött a térségbe. A szárazföldi erőket és a légvédelmi egységeket is riadókészültségbe helyezték.

A két szerdai eset után New Yorkban, az ENSZ Biztonsági Tanácsának ülésén Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter kemény hangvételű beszédben szólította fel Oroszországot az ukrajnai háború azonnali befejezésére.

Sikorski közvetlenül Szergej Lavrov orosz külügyminiszternek címezve szavait kijelentette: Moszkva nem tudja megnyerni ezt a háborút, és fel kell hagynia Oroszország jövőjének tönkretételével, valamint a világ veszélyeztetésével.

A lengyel diplomácia vezetője felidézte az utóbbi időszak határ menti orosz támadásait és a szabotázsakciókat, hangsúlyozva: Moszkva csak azért eszkalálja a helyzetet, mert Vlagyimir Putyin nem tudta elérni eredeti céljait. Sikorski emellett határozottan visszautasította azokat az orosz állításokat, amelyek a 2014-es ukrajnai eseményeket véres puccsnak nevezik, vagy a kisebbségi nyelvek betiltásáról szólnak.

A Biztonsági Tanács ülése előtt ötven ország – köztük a V4-ek – és az Európai Unió közös nyilatkozatban ítélte el az ukrán polgári infrastruktúra elleni orosz csapásokat, sürgetve a tűzszünetet és a tárgyalások megkezdését.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Tudósítóink    Éjszaka kigyulladt egy lengyel Starlink-állomás, köze lehet az orosz hibrid hadviseléshez

oroszország

lengyelország

starlink

ukrajnai háború

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter fontos bejelentést tett, miután találkozott XIV. Leó pápával a Vatikánban

Magyar Péter fontos bejelentést tett, miután találkozott XIV. Leó pápával a Vatikánban

Magyar Péter meghívta XIV. Leó pápát egy magyarországi látogatásra. A Tisza-kormány átvizsgálja, majd folytatja a Hungary Helps programot – mondta a miniszterelnök, miután találkozott a pápával, majd plenáris tárgyaláson vett részt Paul Richard Gallagher érsekkel, a Vatikán Államtitkársága államközi kapcsolatokért felelős titkárával és Fabio Salerno magyar ügyekért is felelős szentszéki diplomatával.
 

„Ne féljetek!” – Magyar Péter a Vatikánból mutatta meg a mondat eredetét

Magyar Péter koszorúzott a vatikáni magyar kápolnában, hamarosan találkozik a pápával

A KDNP szerint Magyar Péter találkozója a pápával képmutatás

Hétfőn szavaz a legfőbb ügyészről is az Országgyűlés

Hétfőn szavaz a legfőbb ügyészről is az Országgyűlés

Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő hétfőre Bujdosó Andrea, a Tisza Párt frakcióvezetője. A parlamenti honlapon szereplő indítvány szerint az Országgyűlés ekkor szavazna a Baka András által javasolt legfőbb ügyészről, Szathmáry Zoltánról, valamint Hankó Balázs (Fidesz), Seszták Miklós (KDNP), Gurzó Mária (Tisza) és Magyar Péter miniszterelnök mentelmi jogáról is.
 

Hack Péter az Arénában: nyilvánvalóan lesz rivalizálás a vagyonvédelmi hivatal és az ügyészség között

Hack Péter: egy megroskadt Legfőbb Ügyészséget sújt ez a személyi vita

Felvette a kapcsolatot a vagyonvédelmi hivatal és a Legfőbb Ügyészség

VIDEÓ
Tényleg rendkívül rossz az ügyészség állapota? Hack Péter, Inforádió, Aréna
CDU-zuhanás: meddig marad kancellár Friedrich Merz? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
Putyin új felhatalmazása: mi jön most a háborúban? Seremet Sándor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.24. csütörtök, 18:00
Tóth Gábor
a Magyar Kórházszövetség elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ütik a kötvénypiacot, mozdul a forint

Ütik a kötvénypiacot, mozdul a forint

A dollár kéthavi csúcsa közelében kezdi a csütörtöki kereskedést, az amerikai kötvényhozamok többéves rekordokat döntögetnek, a piac egyre több esélyt ad a Federal Reserve újabb kamatemelésére. A geopolitikai kockázatok sem tűntek el, bár a Brent a szerdai közel 4 százalékos ugrás után csütörtök reggel valamelyest korrigál, továbbra is 102 dollár körül jár. A forint számára ma is elsősorban a dollár, az amerikai hozamok és a Fed kamatpályájával kapcsolatos várakozások jelenthetik a legfontosabb külső mozgatórugókat.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Mázsaszámra terem az egzotikus csodagyümölcs a magyar fóliasátorban: szedd magadot is hirdettek + Videó

Mázsaszámra terem az egzotikus csodagyümölcs a magyar fóliasátorban: szedd magadot is hirdettek + Videó

Budapestre rengeteg papaját szállítunk. Ehhez kellett tíz év, hogy bevezessük, először azt hitték, hogy tököt árulunk. Nem volt ez egyszerű mire megszokták és keresik. Huszonnyolc féle gyógymódra használják, legfőképpen bélgyulladásokra meg gyomorbajokra. A magas a lutein tartalma a szemre jó, mert javítja a látást. Ez az egyik olyan gyümölcs amit a cukorbetegek is fogyaszthatnak - emelte ki Iglódi Ferenc.

BBC
Business Sport Travel Science
Trump to host Xi for White House talks with AI, trade and Iran among key issues

Trump to host Xi for White House talks with AI, trade and Iran among key issues

Xi Jinping touched down in the US on Wednesday and was given a rare airfield welcome by the US president. Images show them and their wives on a red carpet.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 24. 11:34
Szlovák gyógyszer a magas üzemanyagárak ellen: akciós vonatjegy!
2026. szeptember 23. 15:16
Donald Trump megsemmisítéssel fenyegette Iránt, de közben azt mondta: ismét tárgyaltak
×
×