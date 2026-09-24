Éjszaka kigyulladt egy lengyel Starlink-állomás, köze lehet az orosz hibrid hadviseléshez

Krzysztof Gawkowski lengyel digitalizációért felelős miniszter csütörtökön kijelentette: hibrid hadviselés, pontosabban szándékos szabotázsakció állhat a Mazóviai vajdaságban található Wola Krobowska-i Starlink-állomáson történt éjszakai tűz hátterében.

A Varsó közelében fekvő telephelyen szerda este, kilenc óra után csaptak fel a lángok az állami távközlési szolgáltató, az Exatel által üzemeltetett antennáknál. A tűzoltók előzetes megállapításai szerint a tápellátó szekrény burkolatát szándékosan gyújthatták fel, bár a műszaki zárlat lehetőségét sem zárják ki teljesen.

A miniszter rámutatott:

a tizenöt nagyméretű antennával működő csomópont kiemelt stratégiai jelentőséggel bír, hiszen nemcsak Lengyelországban és Közép-Európában, hanem Ukrajnában is garantálja az internetforgalom és a létfontosságú szolgáltatások – mint például a bankautomaták – biztonságos működését.

Az incidens ügyében a rendőrség mellett a Belső Biztonsági Ügynökség és a Központi Nyomozóiroda is vizsgálatot indított.

Nem sokkal a tűzeset előtt egy orosz Mi–8-as katonai helikopter rövid időre behatolt Lengyelország légterébe,

az orosz kalinyingrádi terület határának közelében, Braniewo városától északra. A lengyel fegyveres erők műveleti parancsnoksága szerint a helikopter mintegy 300 méterre hatolt be a lengyel légtérbe, és 42 másodpercig tartózkodott ott. A gép Kalinyingrád felől érkezett, mozgását a lengyel radarok észlelték, majd a légierő vadászgépeket küldött a térségbe. A szárazföldi erőket és a légvédelmi egységeket is riadókészültségbe helyezték.

A két szerdai eset után New Yorkban, az ENSZ Biztonsági Tanácsának ülésén Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter kemény hangvételű beszédben szólította fel Oroszországot az ukrajnai háború azonnali befejezésére.

Sikorski közvetlenül Szergej Lavrov orosz külügyminiszternek címezve szavait kijelentette: Moszkva nem tudja megnyerni ezt a háborút, és fel kell hagynia Oroszország jövőjének tönkretételével, valamint a világ veszélyeztetésével.

A lengyel diplomácia vezetője felidézte az utóbbi időszak határ menti orosz támadásait és a szabotázsakciókat, hangsúlyozva: Moszkva csak azért eszkalálja a helyzetet, mert Vlagyimir Putyin nem tudta elérni eredeti céljait. Sikorski emellett határozottan visszautasította azokat az orosz állításokat, amelyek a 2014-es ukrajnai eseményeket véres puccsnak nevezik, vagy a kisebbségi nyelvek betiltásáról szólnak.

A Biztonsági Tanács ülése előtt ötven ország – köztük a V4-ek – és az Európai Unió közös nyilatkozatban ítélte el az ukrán polgári infrastruktúra elleni orosz csapásokat, sürgetve a tűzszünetet és a tárgyalások megkezdését.