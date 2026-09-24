Evakuáltak két lengyel-ukrán határátkelőt orosz légitámadások miatt

A miniszterelnök a Rumen Radev bolgár kormányfővel közös varsói sajtókonferencián elmondta: a Radevval folytatott tárgyalása során „ismét megtámadták Ukrajnát a lengyel határ közelében", ezért evakuálni kellett a hrubieszówi és a dorohuski határátkelőt.

Hrubieszówban vasúti, Dorohuskban közúti határátkelő működik. Hatósági közlések szerint a szerda reggeli nyugat-ukrajnai orosz dróntámadás során biztonsági intézkedéseket foganatosítottak a dorohuski határátkelőn, valamint a Hrubieszów városához közeli, szintén közúti Zosin határátkelőn. Dorohuskban átmenetileg leállították a forgalmat, a határátkelő dolgozóit a kijelölt óvóhelyekre irányították, a várakozó buszokat pedig a határőrség kikísérte az átkelőn kívüli térségbe.

Az ukrajnai háborúnak „minél hamarabb véget kell vetni, mégpedig nem a támadó feltételei szerint" - jelentette ki Tusk. Hozzáfűzte: jelenleg „nem érezhető jóakarat Putyin elnök és Moszkva részéről".

Tusk kitért arra is, hogy szerda este a közép-lengyelországi Grójec közelében felgyulladt egy gateway-állomás, amely része a Starlink műholdakat a földi internethálózattal összekötő infrastruktúrának. A kormányfő rámutatott: Lengyelország, együttműködve az amerikai SpaceX céggel, elősegíti az ukrajnai internetszolgáltatásokat.

„Furcsa esemény történt, felgyújtották ezt az infrastruktúrát" – jegyezte meg Tusk.

Krzysztof Gawkowski lengyel digitalizációügyi miniszter az utóbbi incidensről csütörtökön a TVN24 lengyel hírtelevíziónak elmondta: nem lehet kizárni, hogy szabotázs történt. A TVP Info közszolgálati hírtévével Gawkowski közölte: az incidens miatt nem szüneteltek az internetszolgáltatások.

Az állomástűz ügyében folytatódik a nyomozás.