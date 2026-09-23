ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.94
usd:
317.66
bux:
151636.67
2026. szeptember 23. szerda Tekla
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Moszkva, 2018. június 14.Plácido Domingo spanyol operaénekes fellép az oroszországi labdarúgó-világbajnokság gálakoncertjén a moszkvai Vörös téren 2018. június 13-án. A 2018-as oroszországi labdarúgó-világbajnokságot június 14. és július 15. között rendezik több oroszországi helyszínen. (MTI/EPA pool/Szergej Csirikov)
Nyitókép: MTI/EPA pool/Szergej Csirikov

Történelmi Verdi-est jön az Operában, talán utoljára hallhatja magyar közönség Plácido Domingót

Infostart / InfoRádió

Az operatörténet egyik legjelentősebb művésze, Plácido Domingo Verdi-gálával tér vissza szerdán a Magyar Állami Operaházba. A világhírű énekes partnerei az est során Sáfár Orsolya, Mester Viktória, Brickner Szabolcs és Cser Krisztián, közreműködik a Magyar Állami Operaház Zenekara és Énekkara, vezényel Dénes István. Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója beszélt a részletekről az InfoRádióban.

Plácido Domingo nevét mindenki ismeri, talán még az is, aki nem jár operába, a három tenor koncertekből bizonyára, de aki hallotta őt, az sem hallhatta sokszor Magyarországon.

A mesternek fénykorában, tenor sztáréletszakaszában – mert most már bariton – összesen két látogatása volt Magyarországon: 1973, 1987, mind a kettő az Erkelben, egyszer egy Toscát (Puccini), másodszor egy Aidát (Verdi) énekelt, ezen kívül elmondható volt 2022-ig igaz volt, hogy az Operaház színpadán nem lehetett látni őt jelmezben – 2009-ben egyszer a saját énekversenyén vezényelt itt, egyszer pedig 2016-ban egy gálaesten énekelt. 2022-ben aztán jött Verdi Boccanegrája, akkor már baritonként állt a színpadon.

Ókovács Szilveszter operaházi főigazgató megemlítette, három alkalommal járt még énekelni Plácido Domingo Budapesten, amikor José Carrerasszal és Diana Ross-szal lépett fel a Népstadionban egy crossover koncerten, valamint egy Budapest Sportcsarnok-gálaesten, 2024-ben pedig egy operás Verdi-gálán énekelt. Gödöllőn és Pécsett is megjelent egyszer-egyszer, de a 60 éves énekesi pályafutás alatt 10-12-szer volt mindössze Magyarországon, az Operaházban nagyon kevésszer, ezért is különleges esemény a szerdai, minden értelemben, tekintettel az idő múlására, mert bár az idő vasfoga alig érzékelteti hatását a művészen, mégiscsak közeleg 90. életéve felé.

Ez alkalommal a műsor Giuseppe Verdi jegyében telik, de egy ember nem énekel végig két órát, kiváló magyar művészeket választottak mellé, ismeri is őket:

  • Brickner Szabolcs (tenor)
  • Mester Viktória (mezzoszoprán)
  • Cser Krisztián (basszus)
  • Sáfár Orsolya (szoprán).

Többükkel duettet is énekel.

A karmester is magyar, Dénes István dirigálja az Operaház zenekarát, énekkarát.

Plácid Domingo vezényelni is fog, de döntően énekel majd.

A cikk Rozgonyi Ádám interjúja alapján készült.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Kultúra    Történelmi Verdi-est jön az Operában, talán utoljára hallhatja magyar közönség Plácido Domingót

zene

opera

ókovács szilveszter

plácido domingo

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Seremet Sándor az Arénában: Oroszországról homlokegyenest ellenkező dolgokat gondolnak egyszerre

Seremet Sándor az Arénában: Oroszországról homlokegyenest ellenkező dolgokat gondolnak egyszerre

Hol azt gondolják és írják, hogy Oroszország már az összeomlás szélén áll, hol pedig azt, hogy bármikor megtámadhatja a NATO-t, lerohanhatja a Baltikumot. Az orosz parlament szerepe formális, a valódi döntések az elnöki hivatalban születnek, az orosz vezetés a választásokkal a rendszer stabilitását és a helyi vezetők mozgósítási képességét is felméri – többek között erről beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában Seremet Sándor, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója.
 

Szakértő: azért nincs ellenőrzött szavaztatás Oroszországban, mert a rezsimnek egyszerűen nincs rá szüksége

„Sikerült már kinyitni az aktákat?” – Magyar Péter élesen válaszolt az ügyészségnek

„Sikerült már kinyitni az aktákat?” – Magyar Péter élesen válaszolt az ügyészségnek

„Amikor maffiózókat védelmeztek, nem vagytok ilyen önérzetesek” – reagált Magyar Péter miniszterelnök a Legfőbb Ügyészség kedden késő este kiadott közleményére.
 

A Legfőbb Ügyészség visszaszólt Magyar Péternek

Magyar Péter: indul az út a börtönbe program, újabb feljelentések

Reagált Hankó Balázs és Seszták Miklós a mentelmi joga ügyében

Az ügyészség kérte Hankó Balázs, Seszták Miklós és Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését

VIDEÓ
CDU-zuhanás: meddig marad kancellár Friedrich Merz? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
Putyin új felhatalmazása: mi jön most a háborúban? Seremet Sándor, Inforádió, Aréna
Kiss Norbert, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.23. szerda, 18:00
Hack Péter
jogász, az ELTE emeritus professzora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Elképesztő trükkel játsszák ki a szabályokat: veszélyes anyagok kerülhetnek a magyar ivóvízbe

Elképesztő trükkel játsszák ki a szabályokat: veszélyes anyagok kerülhetnek a magyar ivóvízbe

Súlyos egészségügyi kockázatot jelent a kórházak ivóvízhálózataiba és az idősotthonokba beépített, engedély nélküli, silány minőségű épületgépészeti termékek használata. A probléma visszaszorítása érdekében az ÉVOSZ közleményében szigorúbb ellenőrzéseket, a jogi kiskapuk bezárását és egy közhiteles digitális adatbázis létrehozását sürgeti.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Vészjelzést adott ki az MNB: elképesztő ígéretekkel vadásznak a gyanútlan magyar adósokra, lehúzás az egész

Vészjelzést adott ki az MNB: elképesztő ígéretekkel vadásznak a gyanútlan magyar adósokra, lehúzás az egész

A Szuverén Magyar Arany Korona Szövetkezet gyanús tevékenysége jól ismert nemzetközi pénzügyi csalásokra és összeesküvés-elméletekre épül.

BBC
Business Sport Travel Science
US and Iran hold first talks since June after Trump's 'annihilation' threat

US and Iran hold first talks since June after Trump's 'annihilation' threat

The talks are the first since a ceasefire collapsed in June, with the sides exchanging fire intermittently.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 23. 04:40
Most majd bárki tapsolhat az Apple Musicnak
2026. szeptember 21. 17:27
A Star Trek kapitánya 95 évesen felfedezte a torzítást
×
×