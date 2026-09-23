Történelmi Verdi-est jön az Operában, talán utoljára hallhatja magyar közönség Plácido Domingót

Plácido Domingo nevét mindenki ismeri, talán még az is, aki nem jár operába, a három tenor koncertekből bizonyára, de aki hallotta őt, az sem hallhatta sokszor Magyarországon.

A mesternek fénykorában, tenor sztáréletszakaszában – mert most már bariton – összesen két látogatása volt Magyarországon: 1973, 1987, mind a kettő az Erkelben, egyszer egy Toscát (Puccini), másodszor egy Aidát (Verdi) énekelt, ezen kívül elmondható volt 2022-ig igaz volt, hogy az Operaház színpadán nem lehetett látni őt jelmezben – 2009-ben egyszer a saját énekversenyén vezényelt itt, egyszer pedig 2016-ban egy gálaesten énekelt. 2022-ben aztán jött Verdi Boccanegrája, akkor már baritonként állt a színpadon.

Ókovács Szilveszter operaházi főigazgató megemlítette, három alkalommal járt még énekelni Plácido Domingo Budapesten, amikor José Carrerasszal és Diana Ross-szal lépett fel a Népstadionban egy crossover koncerten, valamint egy Budapest Sportcsarnok-gálaesten, 2024-ben pedig egy operás Verdi-gálán énekelt. Gödöllőn és Pécsett is megjelent egyszer-egyszer, de a 60 éves énekesi pályafutás alatt 10-12-szer volt mindössze Magyarországon, az Operaházban nagyon kevésszer, ezért is különleges esemény a szerdai, minden értelemben, tekintettel az idő múlására, mert bár az idő vasfoga alig érzékelteti hatását a művészen, mégiscsak közeleg 90. életéve felé.

Ez alkalommal a műsor Giuseppe Verdi jegyében telik, de egy ember nem énekel végig két órát, kiváló magyar művészeket választottak mellé, ismeri is őket:

Brickner Szabolcs (tenor)

Mester Viktória (mezzoszoprán)

Cser Krisztián (basszus)

Sáfár Orsolya (szoprán).

Többükkel duettet is énekel.

A karmester is magyar, Dénes István dirigálja az Operaház zenekarát, énekkarát.

Plácid Domingo vezényelni is fog, de döntően énekel majd.

A cikk Rozgonyi Ádám interjúja alapján készült.