Tűzijáték okozhatta a pusztító horvátországi erdőtüzet – videófelvétel erősíti a gyanút

Az elmúlt napokban az Adria-parti Omis környékén pusztított intenzív lánglovaglás, amelynek során a rendkívüli aszály, a kiszáradt aljnövényzet és az erős szél miatt a tűz elképesztő gyorsasággal terjedt a hegyoldalról a lakóépületek és a településközpont felé.

A helyzet súlyosságát jelzi, hogy a mentésben részt vevőknek és a lakóknak is menekülniük kellett, a lángok számos házat és autót felemésztettek, többen pedig megsérültek a menekülés során.

Omis, 2026. augusztus 14. A horvátországi Adria-parti nyaralóhely, Omis környékén pusztító erdõtûzben megégett autó 2026. augusztus 14-én. A tûz miatt mintegy ezer embert: helybeli lakost és turistát, köztük 58 magyart kellett kimenekíteni a veszélyeztetett területrõl. MTI/EPA

Bár a hatóságok a vizsgálatokat még nem zárták le, a helyiek körében már a kezdetektől felmerült a gyanú, hogy a katasztrófát emberi mulasztás, konkrétan egy tűzijáték okozhatta. Ezt a feltételezést látszik alátámasztani az a most nyilvánosságra került videófelvétel, amelyen látható, amint a tűz keletkezési helyének közelében tűzijáték rakétáit lövik fel, majd rövid időn belül megjelennek az első lángok, amelyek a szél és a száraz növényzet hatására percek alatt kontrollálhatatlanná válnak – írja a blikk.hu amely észrevett egy videót.

A pusztító eseményekről – ahogy arról a napokban beszámoltunk – számos drámai beszámoló érkezett: a magyar turisták és az ott élők közül sokan mindent hátrahagyva menekültek, a tűzoltóautók szirénázása és a robbanások hangja pedig napokig uralta a térséget.

A pontos felelősségi körök megállapítása továbbra is a folyamatban lévő szakértői vizsgálatok feladata, ám a felvétel alapjaiban változtathatja meg a tragédia megítélését.