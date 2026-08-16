Négy ember őrizetben a horvátországi tűzesetek miatt

A tájékoztatás szerint szombat este nyolc óra körül érkezett lakossági bejelentés arról, hogy Benkovac környékén egy csoport gyanúsan viselkedik. A rendőrök rövid időn belül azonosították és megállították a gyanúsítottak járművét, majd a benne tartózkodó négy embert őrizetbe vették.

Az RTL horvát televízió nem hivatalos értesülései szerint az őrizetbe vettek közül hárman horvát állampolgárok, egyikük pedig külföldi nő. A Vecernji List című zágrábi napilap beszámolója szerint

egy házaspár figyelt fel rájuk,

miközben állítólag tüzet gyújtottak, és azonnal értesítette a rendőrséget. A rendőrség egyelőre nem erősítette meg a gyanúsítottak állampolgárságáról, illetve a Rastevicnél történtekről szóló sajtóértesüléseket.

A hatóságok azt is vizsgálják, hogy az őrizetbe vett személyek kapcsolatba hozhatók-e a Benkovac térségében az utóbbi napokban keletkezett további tüzekkel. A térségben rövid idő alatt több helyen is felcsaptak a lángok, egyebek mellett Biljane, Lisane Tinjske, Zapuzane, Zagrad és Dobropoljci településeknél, valamint Biograd és Privlaka térségében.

Horvátországban az utóbbi napokban több nagy kiterjedésű erdő- és bozóttűz pusztított. A legsúlyosabb az Omis térségében, Lokva Rogoznicánál csütörtök este keletkezett tűz volt, amely mintegy ezer hektárt érintett, lakóépületeket és járműveket is megrongált. Egy ember meghalt, több mint negyvenen megsérültek, és több ezer embert kellett ideiglenesen biztonságos helyre menekíteni.

Pénteken Dugi Otokon is nagy tűz ütött ki, ahol a lángok lakó- és üdülőépületeket veszélyeztettek.