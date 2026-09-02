Tartományi választások lesznek Németországban, amelyek közül több a főhatalomra is hatással lehet. Bauer Bence elmondta: Németországban 16 tartomány van, amit úgy is lehet mondani, hogy 16 ország. A német alaptörvény rendelkezése szerint, ott van a főhatalom, ezért az ottani emberek szavaznak a helyi parlamentről.

„Egy tartományi kormányban van számvevőszék, alkotmánybíróság, igazságszolgáltatás, iskolarendszer, rendőrség, így a közügyekről is helyi szinten döntenek. Így nagyon fontos a tartománynak a politikája a mindennapi emberek életében” – fogalmazott az igazgató.

Hozzátette: egy átlag német viszont ritkán érintkezik a szövetségi politika konkrét hatásaival az életére nézve. Nagyon gyakran a szövetségi törvényeknek a végrehajtásáért a tartományok felelnek, vagyis ott van a főhatalom.

A német szövetségi politikára nézve ez azért fontos, mert a tartományok kormányainak a képviselői ülnek a 69 fős szövetségi tanácsban Berlinben.

Az igazgató szavai szerint közösen döntenek egyes törvényekről a Bundestaggal, azaz ez a második kamara. Közvetlen beleszólásuk van a tartományoknak a szövetségbe, melyet 1949-ben ők alapítottak. Tartományi választások öt évenként vannak, kivéve Brémában ott négy évenként.

„Egy tartományi választás egy közvélemény-kutatást is magába foglalhat, legalábbis abban az értelemben, hogy indikátorokat tud adni arról, hogyan teljesít a szövetségi politika, a pártok” – hangsúlyozta Bauer Bence.

Szeptemberben három sorsdöntő tartományi választásra kerül sor Németországban.

Az igazgató elmondta: nagyjából a lényeges pártok mindenhol elindulnak, azonban van egy nagyon fontos kivétel. A CDU Bajorországban nem indul, hanem az összes többi 15 tartományban, ugyanakkor Bajorországban csak a CSU indul a CDU helyett, viszont ők nem indulnak el más tartományokban.

Korábban, a német egyesítéskor a szakértő elmondása szerint volt erről egy vita, hogy esetleg a CSU elindulna máshol is, de úgy állapodtak meg, hogy a CDU 15 tartományban indul, a CSU egy tartományban, Bajorországban.

Bauer Bence kiemelte: vannak olyan pártok, amelyek egyes tartományokban erősek, ilyen például a Szabad Választók – Freie Wähler – Bajorországban. Délen, délnyugaton, nyugaton a CDU erősebb, a szociáldemokraták inkább északon erősek, és az AfD alapvetően keleten a legerősebb.

„Nem csak Szász-Anhaltban lesz tartományi választás, ami ugye kelet, hanem Mecklenburg-Elő-Pomerániában, ami ugyanúgy kelet, de nagyon északon van, azaz ott a keleti politika hatásai érvényesülnek. Ezen kívül még Berlinben – tartományi jogú városállam – lesznek tartományi választások szeptemberben. Ezekből a választásokból az igazgató elmondása szerint a szövetségi parlamentben ülő pártok le tudják szűrni, hogy az eredmény számukra mit jelent, milyen tendenciákat lehet kiolvasni belőle, és mindez mit jelent a szövetségi politikára nézve” – mondta Bauer Bence.

A cikk Exterde Tibor interjúja alapján készült.

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