Ebben az országban a jégkármentesítő használata az esőt is megakadályozta a gazdák szerint

Július végén részlegesen leállították az Országos Jégkármérséklő Rendszert, a JÉGER-t. Sokan azt feltételezték, hogy a JÉGER-nek köze lehet az országot sújtó rendkívüli csapadékhiányhoz – írja a vg.hu.

Az Agrárminisztérium ezért úgy döntött, hogy a JÉGER jövőjéről nem egyedül határoz, hanem a gazdák véleményére alapozza a döntést. A többség a rendszer szüneteltetését támogatta, így a JÉGER a jövőben csak azokban a vármegyékben működhet tovább, ahol ezt a gazdák támogatják, ráadásul szigorúbb feltételek mellett.

Korábban már 50–60 százalékos jégeső-valószínűség esetén is elrendelhették a generátorok indítását, mostantól azonban csak akkor aktiválják a JÉGER-t, ha a HungaroMet legalább 80 százalékos valószínűséggel jelez jégesőt.

Nemcsak hazánkban, hanem más országokban is éles vitát váltott ki a jégkármérséklő használata.

A lap arról ír, hogy 2018-ban a Volkswagen mexikói, pueblai gyáránál különös módszerrel próbálták megvédeni a szabadban parkoló autókat a jégesőtől: úgynevezett jégverés-elhárító ágyúkat, vagyis „hail cannonokat” használtak.

A rendszer hang- és lökéshullámokat bocsátott a levegőbe, amelyek elméletileg megakadályozták, hogy a felhőkben a vízcseppek jégdarabokká álljanak össze. A megoldás nem volt példa nélküli, más autógyártók is alkalmaztak hasonló technológiát.

A problémát az jelentette, hogy a rendszert automatikusan működtették. Amikor a berendezés esőt érzékelt, bekapcsolt, hogy megelőzze a jégképződést.

A környékbeli gazdák szerint azonban a jégeső mellett az eső is elmaradt: állításuk szerint 2018 májusától vagy júniusától hónapokon át alig esett csapadék a térségben, éppen a mexikói esős évszakban.

A gazdák ezért pert indítottak a Volkswagen ellen, és 70 millió pesó, akkori árfolyamon mintegy 4,8 millió kanadai dollár kártérítést követeltek. Azt állították, hogy a jégágyúk hozzájárultak az aszályhoz. Fontos volt azonban, hogy ez akkor még csak egy friss jogi állítás volt, amelyet nem bizonyítottak. A térségben és a világ más részein is rendkívüli hőség és szárazság uralkodott, így nem lehetett egyértelműen megállapítani, hogy valóban a Volkswagen berendezései okozták-e a terméskiesést.

A Volkswagen végül bejelentette, hogy leállítja a jégágyúkat, és helyettük védőhálót szerel az autók fölé.