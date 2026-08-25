ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.13
usd:
310.51
bux:
151182.79
2026. augusztus 25. kedd Lajos, Patrícia
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
időjárás jégeső meteorológia
Nyitókép: Pixabay

Ebben az országban a jégkármentesítő használata az esőt is megakadályozta a gazdák szerint

Infostart

Július végén részlegesen leállították Magyarországon az Országos Jégkármérséklő Rendszert, a JÉGER-t, miután heves vita bontakozott ki arról, hogy a rendszernek lehet-e köze a csapadékhiányhoz. Mexikóban azonban óriási botrány kerekedett a használata miatt.

Július végén részlegesen leállították az Országos Jégkármérséklő Rendszert, a JÉGER-t. Sokan azt feltételezték, hogy a JÉGER-nek köze lehet az országot sújtó rendkívüli csapadékhiányhoz – írja a vg.hu.

Az Agrárminisztérium ezért úgy döntött, hogy a JÉGER jövőjéről nem egyedül határoz, hanem a gazdák véleményére alapozza a döntést. A többség a rendszer szüneteltetését támogatta, így a JÉGER a jövőben csak azokban a vármegyékben működhet tovább, ahol ezt a gazdák támogatják, ráadásul szigorúbb feltételek mellett.

Korábban már 50–60 százalékos jégeső-valószínűség esetén is elrendelhették a generátorok indítását, mostantól azonban csak akkor aktiválják a JÉGER-t, ha a HungaroMet legalább 80 százalékos valószínűséggel jelez jégesőt.

Nemcsak hazánkban, hanem más országokban is éles vitát váltott ki a jégkármérséklő használata.

A lap arról ír, hogy 2018-ban a Volkswagen mexikói, pueblai gyáránál különös módszerrel próbálták megvédeni a szabadban parkoló autókat a jégesőtől: úgynevezett jégverés-elhárító ágyúkat, vagyis „hail cannonokat” használtak.

A rendszer hang- és lökéshullámokat bocsátott a levegőbe, amelyek elméletileg megakadályozták, hogy a felhőkben a vízcseppek jégdarabokká álljanak össze. A megoldás nem volt példa nélküli, más autógyártók is alkalmaztak hasonló technológiát.

A problémát az jelentette, hogy a rendszert automatikusan működtették. Amikor a berendezés esőt érzékelt, bekapcsolt, hogy megelőzze a jégképződést.

A környékbeli gazdák szerint azonban a jégeső mellett az eső is elmaradt: állításuk szerint 2018 májusától vagy júniusától hónapokon át alig esett csapadék a térségben, éppen a mexikói esős évszakban.

A gazdák ezért pert indítottak a Volkswagen ellen, és 70 millió pesó, akkori árfolyamon mintegy 4,8 millió kanadai dollár kártérítést követeltek. Azt állították, hogy a jégágyúk hozzájárultak az aszályhoz. Fontos volt azonban, hogy ez akkor még csak egy friss jogi állítás volt, amelyet nem bizonyítottak. A térségben és a világ más részein is rendkívüli hőség és szárazság uralkodott, így nem lehetett egyértelműen megállapítani, hogy valóban a Volkswagen berendezései okozták-e a terméskiesést.

A Volkswagen végül bejelentette, hogy leállítja a jégágyúkat, és helyettük védőhálót szerel az autók fölé.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Ebben az országban a jégkármentesítő használata az esőt is megakadályozta a gazdák szerint

mexikó

termés

jégkármérséklő rendszer

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Csiki Varga Tamás a Gripen-balesetről: az egyik kulcstényező az volt, hogy fel volt fegyverezve a repülőgép

Csiki Varga Tamás a Gripen-balesetről: az egyik kulcstényező az volt, hogy fel volt fegyverezve a repülőgép
A Magyar Honvédség által használt Gripen harci repülők megbízhatónak számítanak Csiki Varga Tamás szerint. A Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport elemzője beszélt arról is az InfoRádióban, hogy mikor derülhet ki, milyen meghibásodás történt a géppel.
 

Ruszin-Szendi Romulusz: nagyon jó hírt kaptam

Ruszin-Szendi Romulusz: drónról vizsgálták a balesetet szenvedett Gripen fegyvereit

Havasi Bertalan: a Fidesznek ehhez semmi köze

Havasi Bertalan: a Fidesznek ehhez semmi köze

A Fidesznek semmi köze a Navracsics Tibor és Ferencz Orsolya által indított, Polgári Demokraták nevű kezdeményezéshez – mondta az InfoRádióban az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója. Havasi Bertalan szerint egyébként nincs is túl nagy igény arra a párbeszédre, amit az ötletgazdák szorgalmaznak. Válaszolt arra a kérdésre is, hogy van-e esély a Fideszben pártszakadásra.
VIDEÓ
Iszlám NATO épül? Wagner Péter, Inforádió, Aréna
Allergiaszezon: a hőhullám után ugyanúgy támad a parlagfű? Müller Veronika, Inforádió, Aréna
Magyar takarmányipari fejlesztések külföldön. Inspiráló ipari projektek az Inforádióban-Szuchy Péter
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.25. kedd, 18:00
Totyik Tamás
a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Magyarokat tüntetett ki Zelenszkij, Szofiivka végveszélybe került - Híreink az ukrán frontról kedden

Magyarokat tüntetett ki Zelenszkij, Szofiivka végveszélybe került - Híreink az ukrán frontról kedden

Záhony polgármesterét és a Kárpátaljai Sárkányok civil szervezet társalapítóját is kitüntetésben részesítette Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. A "hajlandók koalíciója" további támogatást ígért Ukrajnának: több fegyvert, légvédelmi rakétát és pénzt kap Kijev szövetségeseitől. Donyeckben az oroszok Kramatorszk és Szlovjanszk bekerítésén dolgoznak, délen Szofijivkát, északon Limant ostromolják. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború keddi eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Friss részletek a vadászgép-balesetről: súlyos műtéten esett át a hős pilóta, ezt közölték az állapotáról

Friss részletek a vadászgép-balesetről: súlyos műtéten esett át a hős pilóta, ezt közölték az állapotáról

Sikeres műtéten esett át a hétfői vadászrepülő-balesetben megsérült pilóta, aki a katapultálás során szenvedett gerincsérülést.

BBC
Business Sport Travel Science
China warns it will safeguard its interests after US widens sanctions against Iran

China warns it will safeguard its interests after US widens sanctions against Iran

The US has threatened to isolate nations that continue to do business with Tehran, which sells much of its oil to Beijing.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 25. 13:08
Amerikai katonai repülőgép szállt le Moszkvában
2026. augusztus 25. 11:15
Újabb kihívó lépett színre a 2027-es francia elnökválasztás előtt
×
×