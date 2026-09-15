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Schmidt Mária Széchenyi-díjas történész, a múzeum főigazgatója új, Korszakhatáron címet viselő esszékötetének bemutatóján a Terror Háza Múzeumban 2022. június 8-án. A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány gondozásában megjelent kötet Schmidt Mária 2018. és 2022. között megjelent írásainak válogatása.
Nyitókép: MTI/Kovács Anikó

Schmidt Mária a "Tisza mögött álló SZDSZ-es szellemi bázist" hibáztatja a Terror Háza Múzeum bezárásáért

Infostart / MTI

A "Tisza mögött álló SZDSZ-es szellemi bázist" hibáztatja a Terror Háza Múzeum bezárásáért az intézmény menesztett főigazgatója keddi Facebook-posztjában.

Schmidt Mária azt írta, Tarr Zoltán Facebook-bejegyzéséből értesült arról, hogy a kultúráért felelős miniszter felmentette.

"Indoklást, magyarázatot nem kaptam. Ahogy semmilyen kapcsolatfelvételre, kommunikációra nem került sor köztem és a minisztérium között. Leveleimre választ nem kaptam. Csak remélni merem, hogy az indoklás nem függ össze az országszerte ismert ellenzéki politikai szimpátiámmal, ugyanis a Tisza által oly sokszor hivatkozott európai politikai kultúrába nem fér bele, hogy a közgyűjteményi vezetőket politikai szimpátia alapján válassza ki a kormányzat" - írta.

Hozzátette: sem a kormány, sem a miniszter nem jelezte, hogy gondja van a múzeum kiállításának tartalmával vagy nézőpontjával.

"A kormányzat szellemi és politikai elődje, az SZDSZ, legalább nyilvánosan sérelmezte anno a Tettesek Falát, valamint a kommunista és nyilas terror egyenlő mércével történő elítélését. Feltételezem tehát, hogy a Múzeum bezárásának ez az oka, hiszen a Tisza mögött álló SZDSZ-es szellemi bázis a megnyitásakor ezekre hivatkozva akarta ellehetetleníteni a Terror Háza Múzeumot. Bennük legalább volt annyi kurázsi, hogy véleményüket nyíltan vállalták, amihez a Tisza-kormányzatnak nincs kellő bátorsága" - közölte Schmidt Mária.

"Olyannyira nincs, hogy volt munkatársaimat ma arra kötelezték, hogy a múzeum felületein technikai okokkal indokolják a múzeum bezárását" - tette hozzá.

Schmidt Mária közölte: a Terror Háza Múzeum létrehozása és több mint két évtizedes vezetése élete megtiszteltetése volt.

Szétverni, megszüntetni könnyű. De helyette úgy elmesélni a magyar közelmúlt tragédiáit, diktatúráinak a magyaroktól oly súlyos áldozatokat követelő évtizedeit, hogy az maradandó élményt nyújtson a látogatóknak, nagyon nehéz lesz - írta.

A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter kedd reggel jelentette be, hogy döntése alapján megszűnt Schmidt Mária, a Terror Háza Múzeum főigazgatója megbízatása. A döntéssel egy időben a Terror Háza Múzeum ideiglenesen bezár, az intézmény addig nem látogatható, amíg a kiállítás tartalmi átvilágítása le nem zárul és a jogok nem tisztázódnak - írta Tarr Zoltán.

A létesítmény Facebook-oldalán ez olvasható: "Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Terror Háza Múzeum technikai okok miatt átmenetileg nem látogatható. Intézményünk a szükséges előkészületek után hamarosan ismét megnyitja kapuit. Az újranyitás pontos időpontjáról weboldalunkon és közösségi felületeinken rövidesen hírt adunk".

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Kezdőlap    Belföld    Schmidt Mária a "Tisza mögött álló SZDSZ-es szellemi bázist" hibáztatja a Terror Háza Múzeum bezárásáért

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