NATO-ország sejt orosz szabotázsakciót egy kigyulladt hadiipari üzem kapcsán

Észtország lehetséges orosz érintettséget vizsgál egy védelmi ipari vállalat, a Milrem Robotics tallinni épülete ellen elkövetett feltételezett gyújtogatás ügyében – írja a Kyiv Post híradása nyomán a Portfolio.

Az épületben szombaton csaptak fel a lángok. Az észt közszolgálati műsorszolgáltató, az ERR beszámolója szerint az előzetes bizonyítékok szándékos gyújtogatásra utalnak.

Kristen Michal miniszterelnök a közösségi médiában közölte: azonosították a gyanúsítottakat, a nyomozás egyik fő iránya pedig egy lehetséges szabotázsakció és Oroszország érintettsége. Az észt főügyész, Astrid Asi szintén megerősítette, hogy a Belbiztonsági Szolgálat és az Északi Rendőrkapitányság által összegyűjtött bizonyítékok alapján azonosították a gyanúsítottakat, és a bíróságtól kérték előzetes letartóztatásukat.

A nyomozás még korai szakaszban van, így egyelőre nem állapítottak meg orosz felelősséget az ügyben.

A tallinni orosz nagykövetség nem reagált a vádakra, Moszkva pedig korábban is minden esetben tagadta, hogy szabotázsakciókat rendeltek volna el Európában.

Az észt miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Észtország kiemelt súllyal kezeli az esetet, mivel a támadás az ország védelmi iparát vette célba. Kijelentette: a megfélemlítési kísérletek és a biztonság aláásása nem fog sikerrel járni, az ország minden szükséges eszközzel megvédi a polgárait és a vállalatait.

A feltételezett gyújtogatás a NATO keleti szárnyán fokozódó feszültség közepette történt.

Lengyelország és a balti államok nemrég megerősítették a kritikus infrastruktúra védelmét, mivel az orosz szabotázs- és hibrid műveletek egyre komolyabb fenyegetést jelentenek a térségben.

A Milrem Robotics katonai robotikai és autonóm rendszereket fejleszt, köztük a THeMIS pilóta nélküli szárazföldi járművet, amely 2022 óta teljesít szolgálatot Ukrajnában logisztikai, sebesültszállítási és útvonalmentesítési feladatokban.