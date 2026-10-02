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Mentőstiszt a mentőautóban elsősegély-felszereléssel és hordággyal.
Nyitókép: Pexels

Szeptemberi mentőmérleg: átlag 25 percet vártak a legsúlyosabb esetek

Infostart / MTI

Az adatok a 112-es segélyhívás kezdetétől a mentőegység helyszínre érkezéséig eltelt teljes időt jelzik, így nem hasonlíthatók azokhoz a korábbi közlésekhez, amelyek a folyamat egy későbbi pontjától számították a kiérkezést.

Közzétette az Országos Mentőszolgálat a szeptemberre vonatkozó kiérkezési időket, eszerint a legsúlyosabb esetek 90 százalékához 25,75 percen belül érkezett meg a mentőegység. Célként azt jelölték meg, hogy a legsúlyosabb esetek 90 százalékához 15 percen belül odaérjenek a mentők.

Csütörtöki közleményükben azt írták: a P1-P4 sürgősségi kategóriákban országszerte 84 963, Budapesten 15 903 alkalommal riasztották a mentőket.

Az esetszám augusztushoz képest országosan 11, Budapesten 5,8 százalékkal csökkent. 2025 szeptemberéhez viszonyítva ugyanakkor országosan 2,4, Budapesten pedig 3,1 százalékkal volt magasabb.

Szeptemberben országosan 10 638 eset kapott P1-es, vagyis a legsürgősebb besorolást, 1198-cal kevesebb, mint augusztusban. A P1-es esetek háromnegyedéhez 20,10 percen, 90 százalékához pedig 25,75 percen belül érkezett meg a mentőegység.

Budapesten az az időtartam, amelyen belül az esetek 75 százalékában kiérnek a mentők 8 másodperccel, 19,84 percre csökkent, míg az az időtartam, amelyen belül az esetek 90 százalékához kiérnek 8 másodperccel, 24,89 percre emelkedett.

A többi sürgősségi kategóriában országosan a P2-es érték 1 perc 11 másodperccel, a P3-as 20 másodperccel csökkent, a P4-es pedig 2 perc 34 másodperccel emelkedett augusztushoz képest.

A legsürgősebb esetek 90 százalékában a kiérkezési idő

  • a Nyugat-dunántúli régióban volt a legalacsonyabb, 23,16 perc,
  • a Közép-magyarországi régióban pedig a legmagasabb, 27,75 perc.

A közlemény hangsúlyozza, hogy ezek az adatok a kiérkezési időt mutatják, önmagukban nem az ellátás minőségét mérik.

Mint írták, a 15 perces célérték azt jelenti, hogy a P1-es esetek 90 százalékához ezen az időn belül érkezzen meg a mentőegység.

A szeptemberi 25,75 perces érték javulást jelent augusztushoz képest, de azt is mutatja, hogy ezen a területen továbbra is jelentős előrelépésre van szükség - hangsúlyozták.

Az OMSZ a javuló és a romló adatokat egyaránt minden hónapban nyilvánosságra hozza.

A statisztika a 112-es segélyhívás kezdetétől a mentőegység helyszínre érkezéséig eltelt teljes időt méri. Emiatt az adatok nem hasonlíthatók közvetlenül azokhoz a korábbi közlésekhez, amelyek a folyamat egy későbbi pontjától számították a kiérkezést. A részletes országos, budapesti és regionális adatok, valamint a letölthető adatsorok a stat.mentok.hu oldalon érhetők el.

A mentőszolgálat augusztus végén jelentette be, hogy szeptembertől nyilvánossá teszi a kiérkezési időket országos, budapesti és regionális, valamint esetsúlyosság bontásban az esetszámokat is feltüntetve.

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Kezdőlap    Belföld    Szeptemberi mentőmérleg: átlag 25 percet vártak a legsúlyosabb esetek

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