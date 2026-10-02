Eltávolították Osztie Zoltán atya nagy visszhangot kiváltott videóját

Mint az Infostart is megírta, egy zarándokcsoportnak tartott feldebrői szentmisén elmondott prédikációjában a múlt hét végén Osztie Zoltán belvárosi plébános már nem először kelt ki éles hangon a Tisza Párttal, Magyar Péterrel, valamint a kormánypárti szimpatizáns katolikusokkal szemben, ám az erről készült felvétel egészen addig nem kapott nagyobb visszhangot, amíg Magyar Péter miniszterelnök kemény szavakkal ki nem kérve magának újra nem posztolta a felvételt.

A katolikus híveket a közösségi médiában rendkívüli módon megosztották az elhangzott kijelentések, hisz a hívő emberek között mindenféle politikai erők szimpatizánsai fellelhetőek – Osztie Zoltán a felvétel tanúsága szerint azt is mondta, hogy büszke arra, hogy nincsenek körülötte tiszások, csak patrióták, de ha mégis lennének, az lenne a legjobb, ha nem lennének.

Osztie Zoltán belvárosi plébános szavait tehát Magyar Péter miniszterelnök hangosította fel, ezt követően előbb a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, vagyis a püspökkar tisztázta, hogy az egyház nem politikai szervezet, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye viszont tovább ment ennél: jelezte, Osztie Zoltán már nem először pártoskodik, ezúttal ráadásul szentmisén tette, és figyelmeztetésben is részesítette a lelkipásztort, kérve, hogy a videót a közösségi oldalról távolítsák el.

A kérésnek a belvárosi plébánia péntek késő délelőtt tett eleget, de egyéb közlést nem tett a lépés mellé.

Az ügyben a KDNP is megnyilvánult, az ellenzéki párt szerint durva támadás érte Osztie Zoltán atyát.

Magyar Péter Facebook-oldalán továbbra is elérhető a nagy visszhangot kiváltó videó.