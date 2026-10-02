Valóságos buszdömping jöhet a Volánnál

Vitézy Dávid felidézte, hogy a Volánbusz még 2023-ban kötött keretmegállapodási szerződést két piaci szereplővel alacsonypadlós elővárosi buszok beszerzésére, de Lázár János korábbi építési és közlekedési miniszter nem engedte meg a buszok megrendelését.

Hozzátette, hogy a keretszerződés eközben „életben maradt”, így a MÁV-csoport részeként működő Volánbusz az időközben megváltozott előírásoknak megfelelő buszokat vásárolhat.

A korábban két szereplővel megkötött keretmegállapodást az év végéig meghosszabbították, és elindítják a verseny újranyitásának folyamatát, amelynek végén kiderül, hogy az Iveco és a Setra közül melyik szállító nyeri el a beszerzést – jelezte.

A miniszter kiemelte: ezzel a megoldással jelentős mennyiségű időt és pénzt lehet megtakarítani, mivel nem kell teljesen új közbeszerzést kiírni, csak a meglévő szerződést kell újratárgyalni.

Hozzátette, a teljes folyamat így akár 9 hónappal is rövidebb lehet, emellett a 2023-ban megállapított maximális áron szerezhetik be az új buszokat, ami lényegesen kedvezőbb a jelenleg más gyártótól érkező buszok árainál.

A szerződéskötésre várhatóan novemberben sor kerülhet, amelynek eredményeként 160 új autóbusszal bővülhet a Volánbusz járműparkja – közölte Vitézy Dávid.