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Nyitókép: Unsplash

Valóságos buszdömping jöhet a Volánnál

Infostart / MTI

Százhatvan új, alacsonypadlós, kéttengelyes elővárosi autóbusszal bővülhet a Volánbusz járműparkja egy korábbi keretszerződés újranyitásával – közölte a közlekedési és beruházási miniszter pénteken a Facebook-oldalán.

Vitézy Dávid felidézte, hogy a Volánbusz még 2023-ban kötött keretmegállapodási szerződést két piaci szereplővel alacsonypadlós elővárosi buszok beszerzésére, de Lázár János korábbi építési és közlekedési miniszter nem engedte meg a buszok megrendelését.

Hozzátette, hogy a keretszerződés eközben „életben maradt”, így a MÁV-csoport részeként működő Volánbusz az időközben megváltozott előírásoknak megfelelő buszokat vásárolhat.

A korábban két szereplővel megkötött keretmegállapodást az év végéig meghosszabbították, és elindítják a verseny újranyitásának folyamatát, amelynek végén kiderül, hogy az Iveco és a Setra közül melyik szállító nyeri el a beszerzést – jelezte.

A miniszter kiemelte: ezzel a megoldással jelentős mennyiségű időt és pénzt lehet megtakarítani, mivel nem kell teljesen új közbeszerzést kiírni, csak a meglévő szerződést kell újratárgyalni.

Hozzátette, a teljes folyamat így akár 9 hónappal is rövidebb lehet, emellett a 2023-ban megállapított maximális áron szerezhetik be az új buszokat, ami lényegesen kedvezőbb a jelenleg más gyártótól érkező buszok árainál.

A szerződéskötésre várhatóan novemberben sor kerülhet, amelynek eredményeként 160 új autóbusszal bővülhet a Volánbusz járműparkja – közölte Vitézy Dávid.

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Alig másfél éve maradt a magyar cégeknek, utána teljesen új világ kezdődik az uniós pénzeknél

Alig másfél éve maradt a magyar cégeknek, utána teljesen új világ kezdődik az uniós pénzeknél

Magyarországnak még másfél éve maradt arra, hogy felkészüljön az uniós támogatási rendszer 2028-tól várható gyökeres átalakulására, miközben a hazai vállalkozások lemaradása a közvetlen források világában sokszor már nem hónapokban, hanem években mérhető – mondta Petri Bernadett. Az MFOI Magyar Fejlesztésösztönző Iroda ügyvezető igazgatója szerint ugyanakkor az új, 2028-2034 közötti közös uniós költségvetési rendszer több ponton kedvezőbb lehet Magyarországnak: nagyobb teret kaphatnak az ipari fejlesztések, egyszerűsödhet a pályázati rendszer, és a magyar cégek számára is komoly belépési lehetőséget jelenthetnek a továbbosztott, úgynevezett cascade források. Közben a 4,2 milliárd eurónyi kohéziós pénz várható felszabadítása szerinte kétélű fejlemény, mert miközben segítheti a gazdaságot, ismét elterelheti a vállalkozások figyelmét a közvetlen uniós forrásokról. A modellváltó intézmények korlátozásának várható feloldása nagy áttörést jelenthet, de az elmúlt években elvesztett konzorciumi pozíciók visszaszerzése még hosszú folyamat lesz. Többek között ezekről, az új Európai Versenyképességi Alapról, a magyar kkv-k felkészültségéről és a 2028 utáni uniós finanszírozás új logikájáról beszélt Petri Bernadett a Portfolio-nak adott interjújában.

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