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A hatodik helyezett Rasovszky Kristóf a férfi nyíltvízi úszók 5 kilométeres versenye után a római vizes Európa-bajnokságon Ostiában 2022. augusztus 20-án.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Megműtötték Rasovszky Kristóf olimpiai bajnok úszó térdét

Infostart / MTI

Az úszó tisztában van vele, hogy a következő hónapjai a gyógyulásról, rehabilitációról szólnak majd, de tervei szerint 2027 elején visszatér az intenzív edzéshez.

Térdműtéten esett át Rasovszky Kristóf olimpiai, világ- és Európa-bajnok úszó.

A nyíltvízen 10 kilométeren 2024-ben Párizsban ötkarikás arany-, 2021-ben ezüstérmes klasszis az M4 Sportnak adott interjúban elárulta, a közelmúltban elvégzett beavatkozás a következő két szezon szempontjából volt fontos, hogy a 2027-es hazai rendezésű világbajnokságra, illetve a Los Angeles-i olimpiára megelőzzék az esetleges sérüléseket.

Hozzátette, a következő hónapok a rehabilitációról szólnak majd, de a tervek szerint januárban már teljes intenzitással készül annak érdekében, hogy hazai közönség előtt már az olimpiai kvótáért harcolhasson a világbajnokságon.

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Kezdőlap    Sport    Megműtötték Rasovszky Kristóf olimpiai bajnok úszó térdét

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