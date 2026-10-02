ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
367.81
usd:
326.91
bux:
141317.45
2026. október 2. péntek Petra
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Police line tape. Crime scene investigation. Forensic science.
Nyitókép: D-Keine/Getty Images

Unokája ölhette meg az idős, budai asszonyt

Infostart / MTI

A hangos szóváltás miatt valaki bejelentést tett, a rendőrök pedig ki is szálltak a helyszínre. A feltételezett elkövetőt még ott helyben elfogták, a mentők viszont már nem tudtak segíteni az idős nőn.

Megölte a nagymamáját egy férfi csütörtök este egy II. kerületi társasházban, a feltételezett elkövetőt elfogták – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság.

Csütörtökön 20 órakor érkezett bejelentés, hogy egy II. kerületi társasház lépcsőházában egy férfi kiabál, nagymamájával veszekszik.

A rendőrök azonnal a helyszínre siettek, és a társasház udvarán rátaláltak egy idős asszonyra, akin a mentők már nem tudtak segíteni, a helyszínen meghalt. A körülmények alapján felmerült az idegenkezűség gyanúja – tették hozzá.

A fővárosi rendőrök a lépcsőházban megtalálták az asszony 35 éves unokáját, akit elfogtak és előállítottak; a BRFK emberölés bűntett gyanúja miatt indított nyomozást.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Bűnügyek    Unokája ölhette meg az idős, budai asszonyt

gyilkosság

budapest

rendőrség

emberölés

nyomozás

unoka

ii. kerület

nagymama

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Leváltja az orvosokat a mesterséges intelligencia? Hermann Péter, Inforádió, Aréna
Elszámoltatás vagy önkény? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Milyen titkokat rejtenek az ügynökakták? Cseh Gergő Bendegúz, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.02. péntek, 18:00
Boczán Viktor
a Provident Pénzügyi Zrt. vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nem áll le a nukleáris fenyegetéssel Putyin, olyan fegyvert vetett be Ukrajna, mint azelőtt soha – Háborús híreink pénteken

Nem áll le a nukleáris fenyegetéssel Putyin, olyan fegyvert vetett be Ukrajna, mint azelőtt soha – Háborús híreink pénteken

Vlagyimir Putyin orosz elnök ismét azzal fenyegetőzött, hogy kész a teljes orosz fegyverarzenált bevetni, ha bárki megtámadná Kalinyingrádot vagy bármely más orosz régiót. Putyin szerint "ez nem megfélemlítés", csupán válasz mások megfélemlítési kísérleteire. Ukrajna először vetette be éles körülmények között a saját fejlesztésű, FP-7 típusú taktikai ballisztikus rakétáját - számolt be a United 24 Volodimir Zelenszkij ukrán elnök videója alapján. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legutóbbi fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Skót stílusú lovagvár mellett rohad szét az elhagyott gyógyuszoda: döbbenetes, mi maradt belőle + Videó

Skót stílusú lovagvár mellett rohad szét az elhagyott gyógyuszoda: döbbenetes, mi maradt belőle + Videó

Szívszorító látni is! Beteg gyerekek tanultak itt úszni, sőt szauna is működött benne. Ma üresen áll a somogyi szanatórium egykori gyógyuszodája és a kastély is.

BBC
Business Sport Travel Science
'I was not going to let others die' - pilot of Flydubai flight describes cockpit attack by co-pilot

'I was not going to let others die' - pilot of Flydubai flight describes cockpit attack by co-pilot

Capt Smit Machchhar tells Indian Prime Minister Narendra Modi he opened the cockpit door to let others in during the attack.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 1. 21:04
Nem fogta vissza magát az audis az M1-es terelésében – videó
2026. szeptember 30. 20:10
Pénz kellett, kést szegeztek egy nő nyakának
×
×