Unokája ölhette meg az idős, budai asszonyt

Megölte a nagymamáját egy férfi csütörtök este egy II. kerületi társasházban, a feltételezett elkövetőt elfogták – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság.

Csütörtökön 20 órakor érkezett bejelentés, hogy egy II. kerületi társasház lépcsőházában egy férfi kiabál, nagymamájával veszekszik.

A rendőrök azonnal a helyszínre siettek, és a társasház udvarán rátaláltak egy idős asszonyra, akin a mentők már nem tudtak segíteni, a helyszínen meghalt. A körülmények alapján felmerült az idegenkezűség gyanúja – tették hozzá.

A fővárosi rendőrök a lépcsőházban megtalálták az asszony 35 éves unokáját, akit elfogtak és előállítottak; a BRFK emberölés bűntett gyanúja miatt indított nyomozást.