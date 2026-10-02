Magyar Péter is ott van a Time magazin legbefolyásosabb feltörekvő tehetségeinek listáján

A Time magazin szerint Magyar Péter és pártjának áprilisi, földcsuszamlásszerű magyarországi választási győzelme a brexit utáni korszak legnyíltabban Európa-párti politikai eredményét jelenti, ezzel került fel a magyar miniszterelnök a TIME100 Next idei listájára – írja a Time magazin cikke nyomán a Telex.

A Time 10 évente állítja össze a legbefolyásosabb feltörekvő tehetségeket tartalmazó rangsorát, melyen olyan szereplőket listáz, akik hellyel-közzel a semmiből bukkantak fel, majd beépültek a kulturális életbe, megragadták a kor szellemét, vagy hirtelen ugrottak előre az iparágukban. A Time idei százas listáján szerepel az énekesnő, Raye, Ashley Padilla színésznő, és a közösségi médiából Hollywoodig jutott humorista, Druski is.

Magyar Péter a Vezetők kategóriába került be azzal, hogy legyőzte Orbán Viktort és megszakította 16 éves kormányzását. A magazin rövid összefoglalót is közölt arról, hogy ez hogyan sikerülhetett, illetve azt is írják, hogy Magyar győzelme szerintük lehetőséget ad Magyarországnak arra, hogy lezárja történelmének illiberális időszakát, „bebizonyítva, hogy a nép és az intézmények, a jogállamiság és a demokrácia erősebbek, mint egy ember”. „Ez egy olyan tanulság, amelynek visszhangja Európától az Egyesült Államokig el kell, hogy jusson” – írták róla.