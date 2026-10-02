Pluszban több ezer gyerek kapja meg utólag az iskolakezdési támogatást

Kátai-Németh Vilmos azt írta, az első 50 ezer forintos részletet 15 napon belül utalják, a második 50 ezret pedig november 30-áig a többi jogosulttal egy időben iskolakezdési utalványként kapják meg.

A bejegyzéshez mellékelt videóban Makay Zsuzsanna családpolitikáért felelős helyettes államtitkár arról beszélt, hogy az ügyviteli rendszerek nem tökéletesek, ezért előfordult, hogy az iskolák vagy a jegyzők nem tudták időben rögzíteni azokat a tényeket, amelyek alapján egy gyermek jogosult lett volna a támogatásra.

A helyettes államtitkár azt is közölte, hogy a második részletként küldött utalványt nemcsak iskolaszerekre lehet majd fordítani, hanem ruházatra, vitaminokra, könyvekre, vagy akár szemüvegre is.