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Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszterjelölt kinevezés elõtti meghallgatásán az Országgyûlés szociális bizottságának ülésén az Országházban 2026. május 12-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Pluszban több ezer gyerek kapja meg utólag az iskolakezdési támogatást

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Pótlólagosan 6700 olyan gyermek kapja még meg a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást, akik ügyviteli és adatszolgáltatási okok miatt kimaradtak az első kifizetésből – közölte a szociális és családügyi miniszter a Facebook-oldalán pénteken.

Kátai-Németh Vilmos azt írta, az első 50 ezer forintos részletet 15 napon belül utalják, a második 50 ezret pedig november 30-áig a többi jogosulttal egy időben iskolakezdési utalványként kapják meg.

A bejegyzéshez mellékelt videóban Makay Zsuzsanna családpolitikáért felelős helyettes államtitkár arról beszélt, hogy az ügyviteli rendszerek nem tökéletesek, ezért előfordult, hogy az iskolák vagy a jegyzők nem tudták időben rögzíteni azokat a tényeket, amelyek alapján egy gyermek jogosult lett volna a támogatásra.

A helyettes államtitkár azt is közölte, hogy a második részletként küldött utalványt nemcsak iskolaszerekre lehet majd fordítani, hanem ruházatra, vitaminokra, könyvekre, vagy akár szemüvegre is.

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közoktatás

kátai-németh vilmos

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