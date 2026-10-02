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Az argentin Lionel Messi a katari labdarúgó-világbajnokság Horvátország-Argentína elődöntő mérkőzése előtt a Loszaíl Stadionban 2022. december 13-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Friedemann Vogel

Lionel Messi megvásárolt egy újabb spanyol klubot

Infostart / MTI

Ugyan az üzletet a spanyol hatóság még nem hagyta jóvá, Lionel Messi áprilisban már többségi tulajdonosa lett egy másik klubnak is.

Lionel Messi megvásárolta a spanyol másodosztályban szereplő CD Eldense labdarúgóklubot.

Az argentin válogatott és a Barcelona, illetve a Paris Saint-Germain korábbi játékosa - aki jelenleg az Inter Miamiban futballozik - szeptemberben állapodott meg a CD Eldense összes részvényének megvásárlásáról a többségi tulajdonos kolumbiai befektetői csoporttal.

Az üzlet létrejöttét csütörtökön jelentették be, bár a hatósági jóváhagyást még nem kapták meg. Az 1921-ben alapított csapat jelenleg a 19. helyen áll a másodosztályban.

A 39 éves Lionel Messi áprilisban egy másik spanyol klub, az UE Cornellá többségi tulajdonosa lett.

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Alig másfél éve maradt a magyar cégeknek, utána teljesen új világ kezdődik az uniós pénzeknél

Alig másfél éve maradt a magyar cégeknek, utána teljesen új világ kezdődik az uniós pénzeknél

Magyarországnak még másfél éve maradt arra, hogy felkészüljön az uniós támogatási rendszer 2028-tól várható gyökeres átalakulására, miközben a hazai vállalkozások lemaradása a közvetlen források világában sokszor már nem hónapokban, hanem években mérhető – mondta Petri Bernadett. Az MFOI Magyar Fejlesztésösztönző Iroda ügyvezető igazgatója szerint ugyanakkor az új, 2028-2034 közötti közös uniós költségvetési rendszer több ponton kedvezőbb lehet Magyarországnak: nagyobb teret kaphatnak az ipari fejlesztések, egyszerűsödhet a pályázati rendszer, és a magyar cégek számára is komoly belépési lehetőséget jelenthetnek a továbbosztott, úgynevezett cascade források. Közben a 4,2 milliárd eurónyi kohéziós pénz várható felszabadítása szerinte kétélű fejlemény, mert miközben segítheti a gazdaságot, ismét elterelheti a vállalkozások figyelmét a közvetlen uniós forrásokról. A modellváltó intézmények korlátozásának várható feloldása nagy áttörést jelenthet, de az elmúlt években elvesztett konzorciumi pozíciók visszaszerzése még hosszú folyamat lesz. Többek között ezekről, az új Európai Versenyképességi Alapról, a magyar kkv-k felkészültségéről és a 2028 utáni uniós finanszírozás új logikájáról beszélt Petri Bernadett a Portfolio-nak adott interjújában.

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