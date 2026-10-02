Lionel Messi megvásárolt egy újabb spanyol klubot

Lionel Messi megvásárolta a spanyol másodosztályban szereplő CD Eldense labdarúgóklubot.

Az argentin válogatott és a Barcelona, illetve a Paris Saint-Germain korábbi játékosa - aki jelenleg az Inter Miamiban futballozik - szeptemberben állapodott meg a CD Eldense összes részvényének megvásárlásáról a többségi tulajdonos kolumbiai befektetői csoporttal.

Az üzlet létrejöttét csütörtökön jelentették be, bár a hatósági jóváhagyást még nem kapták meg. Az 1921-ben alapított csapat jelenleg a 19. helyen áll a másodosztályban.

A 39 éves Lionel Messi áprilisban egy másik spanyol klub, az UE Cornellá többségi tulajdonosa lett.