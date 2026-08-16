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Tûzoltók küzdenek a lángok megfékezésén egy orosz légicsapásban kigyulladt kijevi könyvpiacon 2026. augusztus 16-án.
Nyitókép: Francisco Seco

Ismét „szétlőtték” Kijevet az oroszok

Infostart / MTI

Kijevi hadiüzemekre, a Poltava megyei Kremencsuk olajfinomítójára és a Dnyipropetrovszk megyei Krivij Rih kohászati kombinátjára mért csoportos csapást az orosz hadsereg - közölte a moszkvai védelmi tárca.

A minisztérium szerint a szárazföldi és légi indítású fegyverekkel, valamint nagy hatótávolságú pilóta nélküli repülőgépekkel végrehajtott csapás célpontja Kijevben a Fire Pont vállalat Flamingo manőverező repülőgépeket gyártó üzeme és az UkrDefense cég Kijiv-111 gyára, amely elfogó és légvédelmi drónokat állít elő.

A tájékoztatás értelmében a keremecsuki finomító még épen maradt tartályait külföldről érkező üzemanyagok és kenőanyagok átrakodására használták, a Krivij Rih-i üzemben pedig fegyverek és haditechnika gyártásához szükséges acéllemezeket hengereltek.

Emellett orosz drónok

az odesszai kikötőben megsemmisítettek egy hadfelszerelést szállító szárazáruhajót.

Jurij Szljuszar kormányzó közölte, hogy a Rosztov megyét ért éjszakai ukrán dróntámadás halálos áldozatainak száma ötre emelkedett.

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