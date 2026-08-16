Ismét „szétlőtték” Kijevet az oroszok

A minisztérium szerint a szárazföldi és légi indítású fegyverekkel, valamint nagy hatótávolságú pilóta nélküli repülőgépekkel végrehajtott csapás célpontja Kijevben a Fire Pont vállalat Flamingo manőverező repülőgépeket gyártó üzeme és az UkrDefense cég Kijiv-111 gyára, amely elfogó és légvédelmi drónokat állít elő.

A tájékoztatás értelmében a keremecsuki finomító még épen maradt tartályait külföldről érkező üzemanyagok és kenőanyagok átrakodására használták, a Krivij Rih-i üzemben pedig fegyverek és haditechnika gyártásához szükséges acéllemezeket hengereltek.

Emellett orosz drónok

az odesszai kikötőben megsemmisítettek egy hadfelszerelést szállító szárazáruhajót.

Jurij Szljuszar kormányzó közölte, hogy a Rosztov megyét ért éjszakai ukrán dróntámadás halálos áldozatainak száma ötre emelkedett.