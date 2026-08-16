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A device with a valve which can be turned on or off to control the flow of a liquid from a pipe. The faucet body is usually made of brass, though die-cast zinc and chrome-plated plastic are also used.
Nyitókép: WIN-Initiative/Neleman/Getty Images

Csőtörés miatt akadozik a vízszolgáltatás több Zsámbéki-medencei településen

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Jelentős műszaki hiba történt a Zsámbék és Mány közötti regionális ivóvízvezetéken, ami miatt több településen vízhiány és nyomáscsökkenés tapasztalható vasárnap – tájékoztatott az Északdunántúli Vízmű Zrt. (ÉDV) és az érintett települések vezetése.

A meghibásodás a Mány–Alsóörspuszta térségében húzódó NA 500-as vezetéken történt, amelynek következtében Zsámbékon, Perbálon, Tökön, Budajenőn és Telkiben számítani kell az ellátás kimaradására. A legsúlyosabban a térségben Pátyot érinti az eset: a DAKÖV Kft. tájékoztatása alapján a településen az ivóvíz-szolgáltatás átmenetileg teljesen leállt.

A szakemberek a hiba elhárítását azonnal megkezdték. A hatóságok jelzése szerint a javítási munkálatok a délelőtti órákban zajlottak, a szolgáltatás fokozatos helyreállása pedig a kora délutáni és az esti órák között várható. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a rendszer visszatöltődése a javítás befejezése után is hosszabb időt vesz igénybe.

A szolgáltatás kimaradása idejére Pátyon több helyszínen is biztosítanak ivóvíz-vételezési lehetőséget a lakosság számára:

  • Forrás tér
  • Széchenyi tér
  • Arany János játszótér
  • Kossuth utca – Mély-árok sarok
  • Liget utca – játszótér

A térség országgyűlési képviselője arra kéri az érintett települések lakóit, hogy a hibaelhárítás ideje alatt és az azt követő visszatöltési szakaszban is fokozott felelősséggel használják az ivóvizet, és a nem alapvető vízfelhasználást – például a locsolást vagy a nagyobb háztartási műveleteket – lehetőség szerint halasszák el.

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