Csőtörés miatt akadozik a vízszolgáltatás több Zsámbéki-medencei településen

A meghibásodás a Mány–Alsóörspuszta térségében húzódó NA 500-as vezetéken történt, amelynek következtében Zsámbékon, Perbálon, Tökön, Budajenőn és Telkiben számítani kell az ellátás kimaradására. A legsúlyosabban a térségben Pátyot érinti az eset: a DAKÖV Kft. tájékoztatása alapján a településen az ivóvíz-szolgáltatás átmenetileg teljesen leállt.

A szakemberek a hiba elhárítását azonnal megkezdték. A hatóságok jelzése szerint a javítási munkálatok a délelőtti órákban zajlottak, a szolgáltatás fokozatos helyreállása pedig a kora délutáni és az esti órák között várható. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a rendszer visszatöltődése a javítás befejezése után is hosszabb időt vesz igénybe.

A szolgáltatás kimaradása idejére Pátyon több helyszínen is biztosítanak ivóvíz-vételezési lehetőséget a lakosság számára:

Forrás tér

Széchenyi tér

Arany János játszótér

Kossuth utca – Mély-árok sarok

Liget utca – játszótér

A térség országgyűlési képviselője arra kéri az érintett települések lakóit, hogy a hibaelhárítás ideje alatt és az azt követő visszatöltési szakaszban is fokozott felelősséggel használják az ivóvizet, és a nem alapvető vízfelhasználást – például a locsolást vagy a nagyobb háztartási műveleteket – lehetőség szerint halasszák el.