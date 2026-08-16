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Kós Hubert a férfi 200 méteres vegyesúszás középdöntõjében a párizsi vizes Európa-bajnokságon az olimpiai vizesközpontban 2026. augusztus 15-én.
Nyitókép: Hegedüs Róbert

Harmadik Kós-arany az Eb-n

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Kós Hubert 1:54.24 perces országos csúccsal aranyérmet nyert 200 méteres vegyesúszásban a párizsi Európa-bajnokság vasárnapi zárónapján.

Kós Hubert rajt-cél győzelmet aratott a párizsi úszó Európa-bajnokság 200 méteres vegyesúszó számában. A végén a spanyol ellenfele másfél testhosz hátrányból jött vissza, de a magyar úszó az utolsó 15 méteren visszaverte a támadást.

A 200 méter hát olimpiai bajnoka 1:54.24 perces idővel diadalmaskodott, ezzel zsinórban harmadszor győzött ebben a számban, egyben átadta a múltnak Cseh László 2009-es 1:55.18-as magyar rekordját.

Az Egyesült Államokban a legendás Bob Bowman irányítása alatt készülő 23 éves versenyző ezzel három arannyal, a magyar válogatott legeredményesebbjeként zárja a kontinensviadalt.

Fő számában minden idők második legjobb idejével, Európa-csúccsal győzött, és az első embere volt a hatalmas országos csúccsal aranyérmes 4x100 méteres gyorsváltónak.

Párizs, 2026. augusztus 16. A késõbbi ezüstérmes Pápai Olivér a férfi 400 méteres gyorsúszás döntõjében a párizsi vizes Európa-bajnokságon az olimpiai vizesközpontban 2026. augusztus 16-án. MTI/Hegedüs Róbert
Párizs, 2026. augusztus 16. A késõbbi ezüstérmes Pápai Olivér a férfi 400 méteres gyorsúszás döntõjében a párizsi vizes Európa-bajnokságon az olimpiai vizesközpontban 2026. augusztus 16-án. MTI/Hegedüs Róbert

Pápai Olivér második lett a 400 méteres férfi gyorsúszásban. A magyar versenyző még csak 17 éves.

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