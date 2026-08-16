Érkeznek a képek az éjjeli, M3-on történt tömegszerencsétlenségről

Összeroncsolódott autóbusz műszaki mentésén dolgoznak tűzoltók az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán, Mezőkeresztes és Mezőnagymihály között 2026. augusztus 16-án reggel. Tucatnyi ember halt meg a balesetben.
A lengyel rendszámú turistabusz eddig tisztázatlan körülmények között felborult a mezőkeresztesi lehajtó után, a balesetben több ember meghalt.
A tragédia után megszólalat a miniszterelnök is. Magyar Péter 12 halottról számolt be. Minderről az Infostarton már beszámoltunk.
Az első között írtuk meg, hogy egy lengyel rendszámú busz vasárnap 1 óra körül borult fel az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán a mezőkeresztesi lehajtó után.
A baleset következtében többen elhunytak.
Az autópálya érintett szakaszát a helyszínelés és műszaki mentés idejére lezárták.
A forgalmat Mezőkeresztesnél terelik le, Emődnél lehet újra felhajtani a sztrádára Nyíregyháza felé.
A gödi Samsung-gyár környékén élők az elmúlt napokban tapasztalt fokozott zajhatás miatt keresték fel az önkormányzatot, aminek hátterében a gyár területén zajló építkezések állnak. Új zajvédő fal épül és átmenetuleg ezért nagyobb a zaj a városban. Közben a szakminiszter nagyobb szigort ígér.
Ukrajna FP-5 Flamingó rakétákkal mért csapást a szamarai Progressz központra, amely az orosz űrprogram egyik kulcsfontosságú létesítménye. Az ukrán határtól mintegy 900 kilométerre található üzemben szerelik össze a Szojuz-2 hordozórakétákat, amelyek az orosz rakétaindítások több mint 85 százalékát adják, és jelenleg gyakorlatilag pótolhatatlanok. Nyílt forrású elemzések szerint a találat egy űreszközök összeszereléséhez használt tisztatermet is magában foglaló épületet ért. A gyártókapacitásban keletkezett kár rendkívül súlyosan érintheti az orosz űrprogramot, amely már a támadás előtt is kapacitáshiánnyal küzdött - írta meg az Ars Technica.