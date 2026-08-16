Érkeznek a képek az éjjeli, M3-on történt tömegszerencsétlenségről

A lengyel rendszámú turistabusz eddig tisztázatlan körülmények között felborult a mezőkeresztesi lehajtó után, a balesetben több ember meghalt.

A tragédia után megszólalat a miniszterelnök is. Magyar Péter 12 halottról számolt be. Minderről az Infostarton már beszámoltunk.

Mezõkeresztes, 2026. augusztus 16. A drónnal készült felvételen összeroncsolódott autóbusz mûszaki mentésén dolgoznak tûzoltók az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezetõ oldalán, Mezõkeresztes és Mezõnagymihály között 2026. augusztus 16-án reggel. A lengyel rendszámú turistabusz eddig tisztázatlan körülmények között felborult a mezõkeresztesi lehajtó után, a balesetben több ember meghalt. MTI/Máthé Zoltán

Az első között írtuk meg, hogy egy lengyel rendszámú busz vasárnap 1 óra körül borult fel az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán a mezőkeresztesi lehajtó után.

A baleset következtében többen elhunytak.

Az autópálya érintett szakaszát a helyszínelés és műszaki mentés idejére lezárták.

Mezõkeresztes, 2026. augusztus 16. Összeroncsolódott autóbusz mûszaki mentésén dolgoznak tûzoltók az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezetõ oldalán, Mezõkeresztes és Mezõnagymihály között 2026. augusztus 16-án reggel. A lengyel rendszámú turistabusz eddig tisztázatlan körülmények között felborult a mezõkeresztesi lehajtó után, a balesetben több ember meghalt. MTI/Máthé Zoltán

A forgalmat Mezőkeresztesnél terelik le, Emődnél lehet újra felhajtani a sztrádára Nyíregyháza felé.