ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.02
usd:
313.75
bux:
150552.7
2026. augusztus 16. vasárnap Ábrahám
24 óra Ukrajna Hőség
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy egyetemi kapmpusz épülete Amerikában
Nyitókép: Infostart

Véres lövöldözés az egyetemi kampuszon

Infostart / MTI

Lövöldözés történt Virginia állam Petersburg városának közelében található egyetemi kampuszon szombaton, még a tanév kezdete előtt, öt ember, köztük egy diák megsebesült - közölték a hatóságok.

A rendőrség szombati tájékoztatása szerint egy kollégium mellett dördültek el a lövések két nappal az őszi szemeszter indulását megelőzően.

Helyi beszámolók szerint pénteken éjszaka tartották a tanulmányaikat idén megkezdő hallgatók számára szervezett szórakoztató programot.

Az egyetem szombaton közleményben erősítette meg, hogy az egyik sebesült az intézmény diákja, de az állapotáról nem közöltek részleteket.

A hatóságok arról számoltak be, hogy

az öt sebesült egyikét életveszélyes állapotban vitték kórházba,

és továbbra is válságos állapotban ápolják.

A többiek sebesülése nem életveszélyes - derül ki a rendőrségi tájékoztatóból.

Az eset további részletei egyelőre nem ismertek, a rendőrség illetékese annyit árult el, hogy jelenleg is tart a nyomozás. A lövöldözést követően átmenetileg lezárták az egyetemváros területét.

Fotónk egy amerikai egyetemi kampuszon, de nem a lövöldözés helyszínén készült.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Véres lövöldözés az egyetemi kampuszon

lövöldözés

virginia

kampusz

usa

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Tizenkét áldozata van a hajnali magyarországi busztragédiának

Tizenkét áldozata van a hajnali magyarországi busztragédiának
Tizenkét ember vesztette életét, és legalább tízen súlyosan megsérültek abban a vasárnap hajnali balesetben, amely során egy lengyel turistabusz árokba borult az M3-as autópályán, Mezőkeresztes térségében. Magyar Péter miniszterelnök és Pósfai Gábor belügyminiszter tájékoztatása szerint a hatóságok őrizetbe vették a jármű sofőrjét.
 

Tömegszerencsétlenség az M3-ason, sokan meghaltak a buszbalesetben

Gyerekek az összeroncsolt autóban, két mentőhelikoptert is riasztottak a vasúti balesethet

Száznegyvennel is száguldhatott a Siófokon biciklist gázoló fiatal sofőr

Drónnal lesték a sofőröket, döbbenet, mit műveltek többen is

VIDEÓ
Gyorshajtás, autóelkobzás, e-roller: mit hoz az új KRESZ-szigor? Major Róbert, Inforádió, Aréna
Gyorsítósáv vagy várólista: merre indul az egészségügy? Sinkó Eszter, Inforádió, Aréna
Beavatkozni vagy sem? Inspiráló ipari projektek az Inforádióban - Berzsenyi Miklós
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.17. hétfő, 18:00
Baranya Sándor
egyetemi docens, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Orosz ballisztikus rakéták csapódtak be Kijevben

Orosz ballisztikus rakéták csapódtak be Kijevben

Szombatról vasárnapra virradó éjjel Oroszország ballisztikus rakétákkal támadta Kijevet, amelyben a hatóságok szerint legalább egy ember megsérült.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Brutális buszbaleset az M3-ason: több halott is van, itt vannak a friss részletek a rettenetes tragédiáról

Brutális buszbaleset az M3-ason: több halott is van, itt vannak a friss részletek a rettenetes tragédiáról

A katasztrófavédelem közlése szerint több halottja is lehet a Mezőkeresztesnél történt balesetnek, a mentéshez civil darukat is használnak.

BBC
Business Sport Travel Science
Rescuers search for survivors of powerful Indonesia earthquake

Rescuers search for survivors of powerful Indonesia earthquake

Officials say a rapid assessment into the impact of the earthquake that destroyed hundreds of buildings and killed 47 is under way.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 16. 07:50
Drónt lőttek le a NATO-ország légterében
2026. augusztus 15. 20:33
Nagy változás jön a miniállamban: akár egy nő is a trónra kerülhet
×
×