Véres lövöldözés az egyetemi kampuszon

A rendőrség szombati tájékoztatása szerint egy kollégium mellett dördültek el a lövések két nappal az őszi szemeszter indulását megelőzően.

Helyi beszámolók szerint pénteken éjszaka tartották a tanulmányaikat idén megkezdő hallgatók számára szervezett szórakoztató programot.

Az egyetem szombaton közleményben erősítette meg, hogy az egyik sebesült az intézmény diákja, de az állapotáról nem közöltek részleteket.

A hatóságok arról számoltak be, hogy

az öt sebesült egyikét életveszélyes állapotban vitték kórházba,

és továbbra is válságos állapotban ápolják.

A többiek sebesülése nem életveszélyes - derül ki a rendőrségi tájékoztatóból.

Az eset további részletei egyelőre nem ismertek, a rendőrség illetékese annyit árult el, hogy jelenleg is tart a nyomozás. A lövöldözést követően átmenetileg lezárták az egyetemváros területét.

Fotónk egy amerikai egyetemi kampuszon, de nem a lövöldözés helyszínén készült.