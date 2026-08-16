Véres lövöldözés az egyetemi kampuszon

A rendőrség szombati tájékoztatása szerint egy kollégium mellett dördültek el a lövések két nappal az őszi szemeszter indulását megelőzően.
Helyi beszámolók szerint pénteken éjszaka tartották a tanulmányaikat idén megkezdő hallgatók számára szervezett szórakoztató programot.
Az egyetem szombaton közleményben erősítette meg, hogy az egyik sebesült az intézmény diákja, de az állapotáról nem közöltek részleteket.
A hatóságok arról számoltak be, hogy
az öt sebesült egyikét életveszélyes állapotban vitték kórházba,
és továbbra is válságos állapotban ápolják.
A többiek sebesülése nem életveszélyes - derül ki a rendőrségi tájékoztatóból.
Az eset további részletei egyelőre nem ismertek, a rendőrség illetékese annyit árult el, hogy jelenleg is tart a nyomozás. A lövöldözést követően átmenetileg lezárták az egyetemváros területét.
Fotónk egy amerikai egyetemi kampuszon, de nem a lövöldözés helyszínén készült.