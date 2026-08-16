Drónt lőttek le a NATO-ország légterében

A Moldáviából érkező drón elfogását egy F-18-as típusú vadászgép hajtotta végre helyi idő szerint 5 óra 1 perckor - közölték hozzátéve, hogy a roncsok az ukrán határ közelében fekvő Galati régió egy lakatlan területére zuhantak.

Moszkvát támadták

Közben Moszkva elleni tömeges ukrán dróntámadás elhárításáról számolt be vasárnap hajnalban a Max-csatornáján Szergej Szobjanyin, az orosz főváros polgármestere.

Szobjanyin a helyi idő szerint reggel hét előtt kiadott közleményében azt írta, hogy szombat este óta több mint hatszáz, Moszkva felé tartó drónt lőtt le az orosz légvédelem, közölük 201-et a főváros közelében.

A polgármester szerint a főváros külső közúti körgyűrűjénél, az MKAD-nál hárman megsebesültek. A vnukovói, a domogyedovói és a zsukovszkiji repülőtér forgalmát az éjjel átmenetileg felfüggesztették.

Oroszország sem tétlenkedett

Szombatról vasárnapra virradó éjjel Oroszország ballisztikus rakétákkal támadta Kijevet, amelyben a hatóságok szerint legalább egy ember megsérült.

Az AFP francia hírügynökség egyik újságírója helyi idő szerint röviddel 3 óra után hallotta a robbanásokat, miközben a fővárosban légitámadás-riadó volt érvényben.

"Kijevet ballisztikus rakétákkal támadják. Maradjanak fedezékben!" - írta Vitalij Klicsko polgármester a Telegramon. A városi elöljáró később arról számolt be, hogy a fővárosban három helyen tűz ütött ki, amelyek nem lakóépületeket érintettek.

A helyi katonai hatóságok első becslése szerint a támadás legalább egy sérültet követelt.

Az ország középső részén fekvő Krivij Rih ipari város hatóságai arról számoltak be, hogy rakétás és drónos támadás ért két ipari vállalatot. Olekszandr Ganja, a terület katonai adminisztrációjának vezetője szerint egy ember meghalt, hatan pedig megsebesültek.