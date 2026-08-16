A buszsofőrök túlélték az éjjeli tragédiát

A cégvezető a money.pl lengyel lapnak nyilatkozva elmondta, hogy azonnal cserebuszt indítottak Magyarországra, hogy az életben maradt utasokat hazaszállítsák.

Tadeusz Dykas jelenleg munkatársaival a helyszínen tartózkodik, ám a roncsbuszhoz egyelőre nem férhetnek hozzá, mivel a hatósági vizsgálat folyamatban van – írja a blikk.hu.

Tapasztaltak voltak

A tulajdonos tájékoztatása szerint a buszt két, tapasztaltnak számító sofőr vezette, akik már évek óta a vállalat alkalmazásában álltak. A két gépkocsivezető közül az egyik súlyosan megsérült, a baleset pontos okai azonban még ismeretlenek.

A hatóságok vizsgálják a tragédia lehetséges okait: a szakértők többek között elemzik a sebességadatokat, a műszaki állapotot, valamint azt, hogy a sofőr esetleges rosszulléte, elalvása vagy műszaki meghibásodás vezetett-e a kontroll elvesztéséhez.

A magyar rendőrség előzetes feltevése szerint

a sofőr elaludhatott a volánnál,

de ezt egyelőre hivatalosan nem erősítették meg, és a vizsgálat kiterjed arra is, hogy a váltótárs hol tartózkodott az ütközés pillanatában.

Mint arról korábban beszámoltunk, a 12 halálos áldozatot követelő tragédia szombatról vasárnapra virradó éjszaka, hajnali 1 óra körül történt az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán, Mezőkeresztes közelében. A 24 tonnás, lengyel rendszámú turistabusz – amelyen 57 utas és két sofőr utazott – eddig tisztázatlan körülmények között letért az útról és az oldalára borult.

Mezõkeresztes, 2026. augusztus 16. A drónnal készült felvételen összeroncsolódott autóbusz mûszaki mentésén dolgoznak tûzoltók az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezetõ oldalán, Mezõkeresztes és Mezõnagymihály között 2026. augusztus 16-án reggel. A lengyel rendszámú turistabusz eddig tisztázatlan körülmények között felborult a mezõkeresztesi lehajtó után, a balesetben több ember meghalt. MTI/Máthé Zoltán

A helyszínen Magyar Péter miniszterelnök és Pósfai Gábor belügyminiszter is megerősítette a súlyos veszteségeket; a belügyminiszter tájékoztatása szerint a hatóságok a vizsgálat idejére őrizetbe vették a jármű sofőrjét.

A mentésben részt vevő hivatásos tűzoltók, mentőegységek és civilek hosszú órákon át dolgoztak a roncsok alatt rekedt utasok kiszabadításán.