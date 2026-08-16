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Választási szavazóurna a magyar államcímerrel és szavazóborítékkal.
Nyitókép: Getty Images/ZenitX

Mit ér, ha a Tisza támogat egy képviselőjelöltet, a Fidesz nem indul, a Mi Hazánk viszont tarolna

Infostart

Mohácson, Makón, Mezőtúron és Mátészalkán tartanak időközi önkormányzati választást egy-egy választókerületben, amelyeken a Fidesz ezúttal nem indít jelöltet. Hivatalosan a Tisza sem indul. Egy helyen azonban komoly támogatást az egy helyi szervezet politikus-jelöltjének

Vasárnap több helyszínen is a szavazófülkékhez járulhatnak a választópolgárok egy-egy helyi képviselő megválasztásáról. Különösen nagy figyelem övezi a Baranya vármegyei Mohácsot, ahol a tavaszi országgyűlési választásokon a Fidesz alulmaradt, a mostani időközi megmérettetésen pedig a volt kormánypárt nem is indított jelöltet.

A helyi megmérettetés azután vált szükségessé, hogy Rózsahegyi Áron, aki korábban a Változást Akarók Nemzedéke (VAN) képviselőjeként dolgozott a testületben, az áprilisi országgyűlési választásokon mandátumot szerzett a Tisza Párt színeiben.

Mivel a törvények értelmében 2014 óta nem lehet valaki egyszerre országgyűlési és önkormányzati képviselő, lemondott korábbi helyéről, így a helyi választási bizottság augusztus 16-ra írta ki az időközi szavazást a 04-es választókerületben.

A megüresedett mandátumért a VAN színeiben Balatinácz Marianna indul, akinek kampányát a körzet országgyűlési képviselője és a Duna Tisza Sziget Mohács is támogatja - olvasható az mfor.hu-n.

Mindenesetre a 04-es választókerület (a volt Felszabadulás lakótelep és környéke) az egyik legnépesebb Mohácson, három szavazókörben mintegy 2500-an voksolhatnak majd reggel hat és este hét óra között - írja a bama.hu.

Bár a tizenkét fős mohácsi képviselő-testületben a Fidesz stabil, kilenc fős többséggel rendelkezik, így a mostani eredmény az erőviszonyokat nem borítja fel, a választás mégis fontos visszajelzésként szolgálhat a politikai erőviszonyok alakulásáról.

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