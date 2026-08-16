„Mély fájdalom” – zarándokok vesztették életüket az éjjeli busztragédiában

A lengyel államfő az X-en azt írta: mély fájdalommal fogadta a szombatról vasárnapra virradó éjszaka történt buszbaleset hírét. "A mindnyájunkat érintő elképzelhetetlen tragédiával szembesülve, imádságban és mély együttérzésben osztozom az áldozatok családjaival és szeretteivel" - áll Nawrocki bejegyzésében.
Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter az X-en közölte: a lengyel diplomácia az ügyben kapcsolatban van a magyar hatóságokkal.
A lengyel sajtó Magyar Péter miniszterelnök közlését idézi, miszerint a balesetben tizenkét ember meghalt és legalább tízen súlyosan megsérültek.
A halálos áldozatok számát megerősítette varsói sajtóértekezletén Maciej Wewiór külügyi szóvivő. Közlése szerint
hét sérült állapota "nagyon súlyos",
további mintegy 40 személy könnyebb sérüléseket szenvedett.
A busz utasai lengyel állampolgárok voltak - erősítette meg a szóvivő.
A kelet-lengyelországi Rzeszówban működő Kárpátvajdasági hivatal szóvivője tudatta: a buszon a vajdaság területéről induló zarándoklat résztvevői utaztak, akik hazatérőben voltak Bosznia-Hercegovinából.
Lengyel zarándokok haltak meg magyarországi közúti balesetben 2002-ben is, amikor Balatonszentgyörgy közelében eddig nem tisztázott okból balesetet szenvedett a bosznia-hercegovinai Medjugorje Mária-kegyhelyre tartó lengyel busz.
Az akkori szerencsétlenségben 19-en haltak meg és 32-en megsérültek.