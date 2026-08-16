ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.02
usd:
313.75
bux:
150552.7
2026. augusztus 16. vasárnap Ábrahám
24 óra Ukrajna Hőség
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
18 éven felülieknek
Az ön által letölteni kívánt tartalom olyan elemeket tartalmaz, amelyek Mttv. által rögzített besorolás szerinti V. vagy VI. kategóriába tartoznak, és a kiskorúakra káros hatással lehetnek.

Ha szeretné, hogy az ilyen tartalmakhoz kiskorú ne férhessen hozzá, használjon szűrőprogramot
MÉG NEM VAGYOK 18 ÉVES
Összeroncsolódott autóbusz mûszaki mentésén dolgoznak tûzoltók az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezetõ oldalán, Mezõkeresztes és Mezõnagymihály között 2026. augusztus 16-án reggel. A lengyel rendszámú turistabusz eddig tisztázatlan körülmények között felborult a mezõkeresztesi lehajtó után, a balesetben több ember meghalt.
Nyitókép: Máthé Zoltán

„Mély fájdalom” – zarándokok vesztették életüket az éjjeli busztragédiában

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Karol Nawrocki lengyel elnök vasárnap részvétét fejezte ki az M3-as autópályán történt buszbalesetben elhunytak hozzátartozóinak.

A lengyel államfő az X-en azt írta: mély fájdalommal fogadta a szombatról vasárnapra virradó éjszaka történt buszbaleset hírét. "A mindnyájunkat érintő elképzelhetetlen tragédiával szembesülve, imádságban és mély együttérzésben osztozom az áldozatok családjaival és szeretteivel" - áll Nawrocki bejegyzésében.

Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter az X-en közölte: a lengyel diplomácia az ügyben kapcsolatban van a magyar hatóságokkal.

A lengyel sajtó Magyar Péter miniszterelnök közlését idézi, miszerint a balesetben tizenkét ember meghalt és legalább tízen súlyosan megsérültek.

A halálos áldozatok számát megerősítette varsói sajtóértekezletén Maciej Wewiór külügyi szóvivő. Közlése szerint

hét sérült állapota "nagyon súlyos",

további mintegy 40 személy könnyebb sérüléseket szenvedett.

Mezõkeresztes, 2026. augusztus 16. Összeroncsolódott autóbusz mûszaki mentésén dolgoznak tûzoltók az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezetõ oldalán, Mezõkeresztes és Mezõnagymihály között 2026. augusztus 16-án reggel. A lengyel rendszámú turistabusz eddig tisztázatlan körülmények között felborult a mezõkeresztesi lehajtó után, a balesetben több ember meghalt. MTI/Máthé Zoltán
Mezõkeresztes, 2026. augusztus 16. Összeroncsolódott autóbusz mûszaki mentésén dolgoznak tûzoltók az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezetõ oldalán, Mezõkeresztes és Mezõnagymihály között 2026. augusztus 16-án reggel. A lengyel rendszámú turistabusz eddig tisztázatlan körülmények között felborult a mezõkeresztesi lehajtó után, a balesetben több ember meghalt. MTI/Máthé Zoltán

A busz utasai lengyel állampolgárok voltak - erősítette meg a szóvivő.

A kelet-lengyelországi Rzeszówban működő Kárpátvajdasági hivatal szóvivője tudatta: a buszon a vajdaság területéről induló zarándoklat résztvevői utaztak, akik hazatérőben voltak Bosznia-Hercegovinából.

Lengyel zarándokok haltak meg magyarországi közúti balesetben 2002-ben is, amikor Balatonszentgyörgy közelében eddig nem tisztázott okból balesetet szenvedett a bosznia-hercegovinai Medjugorje Mária-kegyhelyre tartó lengyel busz.

Az akkori szerencsétlenségben 19-en haltak meg és 32-en megsérültek.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    „Mély fájdalom” – zarándokok vesztették életüket az éjjeli busztragédiában

lengyelország

buszbaleset

m3-as autópálya

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Gyorshajtás, autóelkobzás, e-roller: mit hoz az új KRESZ-szigor? Major Róbert, Inforádió, Aréna
Gyorsítósáv vagy várólista: merre indul az egészségügy? Sinkó Eszter, Inforádió, Aréna
Beavatkozni vagy sem? Inspiráló ipari projektek az Inforádióban - Berzsenyi Miklós
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.17. hétfő, 18:00
Baranya Sándor
egyetemi docens, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kármán András az autópálya-koncesszióról: ennyit spórol a Tisza-kormány a korábbi szerződés átvizsgálásával

Kármán András az autópálya-koncesszióról: ennyit spórol a Tisza-kormány a korábbi szerződés átvizsgálásával

Mintegy 100 milliárd forintot takarít meg az állam az M6-os autópálya Érd és Dunaújváros közötti szakaszának üzemeltetésén, miután a kabinet felülvizsgálta a korábbi kormány által előkészített, rendkívül előnytelen koncessziós szerződést – írja Kármán András pénzügyminiszter a Facebook-bejegyzésében.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Újabb részletek az M3-ason történt halálos buszbalesetről: kiderült minden az áldozatokról, tizenketten vesztek oda

Újabb részletek az M3-ason történt halálos buszbalesetről: kiderült minden az áldozatokról, tizenketten vesztek oda

Az útzárat feloldották, a buszon utazó 59 emberből 12 életét vesztette - lengyel zarándokok voltak.

BBC
Business Sport Travel Science
Russia launches wave of strikes on Ukraine as Kyiv hits Wildberries warehouse near Moscow

Russia launches wave of strikes on Ukraine as Kyiv hits Wildberries warehouse near Moscow

Five people have been reported killed in Ukraine, while Moscow's governor says the Russian capital was subject to "one of the most massive drone attacks of recent times".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 16. 11:29
Forsthoffer Ágnes is megrendült
2026. augusztus 16. 11:16
Újabb közlekedési tragédia, ezúttal a Balatonnál
×
×