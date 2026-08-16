„Mély fájdalom” – zarándokok vesztették életüket az éjjeli busztragédiában

A lengyel államfő az X-en azt írta: mély fájdalommal fogadta a szombatról vasárnapra virradó éjszaka történt buszbaleset hírét. "A mindnyájunkat érintő elképzelhetetlen tragédiával szembesülve, imádságban és mély együttérzésben osztozom az áldozatok családjaival és szeretteivel" - áll Nawrocki bejegyzésében.

Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter az X-en közölte: a lengyel diplomácia az ügyben kapcsolatban van a magyar hatóságokkal.

A lengyel sajtó Magyar Péter miniszterelnök közlését idézi, miszerint a balesetben tizenkét ember meghalt és legalább tízen súlyosan megsérültek.

A halálos áldozatok számát megerősítette varsói sajtóértekezletén Maciej Wewiór külügyi szóvivő. Közlése szerint

hét sérült állapota "nagyon súlyos",

további mintegy 40 személy könnyebb sérüléseket szenvedett.

Mezõkeresztes, 2026. augusztus 16. Összeroncsolódott autóbusz mûszaki mentésén dolgoznak tûzoltók az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezetõ oldalán, Mezõkeresztes és Mezõnagymihály között 2026. augusztus 16-án reggel. A lengyel rendszámú turistabusz eddig tisztázatlan körülmények között felborult a mezõkeresztesi lehajtó után, a balesetben több ember meghalt. MTI/Máthé Zoltán

A busz utasai lengyel állampolgárok voltak - erősítette meg a szóvivő.

A kelet-lengyelországi Rzeszówban működő Kárpátvajdasági hivatal szóvivője tudatta: a buszon a vajdaság területéről induló zarándoklat résztvevői utaztak, akik hazatérőben voltak Bosznia-Hercegovinából.

Lengyel zarándokok haltak meg magyarországi közúti balesetben 2002-ben is, amikor Balatonszentgyörgy közelében eddig nem tisztázott okból balesetet szenvedett a bosznia-hercegovinai Medjugorje Mária-kegyhelyre tartó lengyel busz.

Az akkori szerencsétlenségben 19-en haltak meg és 32-en megsérültek.