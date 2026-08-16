Cáfolt a futballklub: nem mutatott életjeleket a halottasházban az elhunyt játékos

A Katsina United kedden a Niger Tornadoes ellen lépett pályára felkészülési mérkőzésen, ám a 9. percben tragédia történt. A hazaiak 27 éves védője, Chinedu Ozor váratlanul összeesett, és ugyan a pályán megkezdték az újraélesztését, majd kórházba szállították, már nem tudták megmenteni az életét – írja a The Sun cikke nyomán a 24.hu.

Később ráadásul elterjedt a hír, hogy az elhunyt játékos a halottasházban váratlanul életjeleket mutatott, megmozdította a kezét, ezért visszaszállították a kórházba.

Emiatt a klubnak két nappal a haláleset megerősítése után újabb közleményt kellett kiadnia, amiben tisztázta a dolgot: semmi sem igaz a szóbeszédből. A klubvezetés hangsúlyozta: „Megtört szívvel szeretnénk tisztázni Chinedu Ozor tragikus halálának körülményeit, aki egy felkészülési mérkőzésen esett össze. Az utólagos erőfeszítések ellenére Chinedu sajnos meghalt.”

„Láttunk olyan jelentéseket, amelyek szerint Chinedu később visszanyerte az eszméletét, vagy feléledt. Megértjük, hogy az emberek kétségbeesetten szeretnék, ha ez igaz lenne. Mindannyian ezt akarjuk. De sajnos ezek a jelentések nem igazak” – folytatta a klub, leszögezve, hogy valóban nehéz elfogadni a történteket, de a család leírhatatlan fájdalmat érez, amit az ilyen pletykák csak még nehetebbé tesznek.