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Az ezüstérmes Vindics-Tóth Lili Anna a célban a nõi maratonfutók versenyében a birminghami atlétikai Európa-bajnokságon 2026. augusztus 16-án.
Nyitókép: Czeglédi Zsolt

Csodálatos magyar érem az atlétikai Európa-bajnokságon

Infostart / MTI

Fantasztikus futással Vindics-Tóth Lili ezüstérmet nyert, Szabó Nóra pedig negyedik lett női maratonon a birminghami atlétikai Európa-bajnokság zárónapján.

Hűvös, 12 fokos idő fogadta a maratonistákat vasárnap reggel Birminghamben, ahol 52 női futó vágott neki a klasszikus, 42,195 kilométeres távnak, köztük négy magyar, Körmendi Réka, Szabó Nóra, Tomaschof Kata és Vindics-Tóth Lili Anna.

Négyük közül a tavalyi világbajnokságon a negyedik legjobb európaiként a 15. helyen végzett Szabótól, valamint a pályáról tavaly utcai versenyekre váltott Vindics-Tóthtól lehetett jó eredményt várni. Mindketten a világranglistáról jutottak ki az Eb-re, míg Tomaschof és Körmendi a csapatverseny érdekében kapott lehetőséget az indulásra. A 2:25:52 órával magyar rekorder Szabó idei első maratonija előtt állt, míg Vindics-Tóth 2:27:28-as egyéni csúcsot futott májusban.

Egyéni, vagy országos csúcsra ezúttal nem nagyon lehetett számítani, a pálya ugyanis finoman szólva sem kedvezett a jó eredményeknek. A rajtot a gyaloglók szombati versenyeihez hasonlóan a belvárosi Viktória térről lőtték el, majd onnan bő egy kilométert tett meg a mezőny és fordult rá az öt kilométeres körre. Azt nyolcszor kellett teljesíteniük a futóknak, mielőtt visszafordultak a Viktória téri célhoz. A pálya hosszú emelkedőkkel és lejtőkkel volt tarkítva, szinte alig volt sík szakasz benne, ezért óvatos futás volt várható.

A mezőnyben azonban volt olyan, aki egy pillanatig sem óvatoskodott.

A ranglistavezető finn Alisa Vainio, a tokiói vb ötödikje ugyanis a rajt után "elköszönt" vetélytársaitól és óriási tempóban, megállíthatatlanul futott az aranyéremért.

A finn atléta 10 kilométer után bő egy perccel, féltávnál pedig már három perccel vezetett az üldözőboly előtt.

Magyar szempontból viszont rendkívül örömteli volt, hogy a finn mögötti csoportban a 14 futó között Vindics-Tóth és Szabó is ott volt még az első 20 kilométeren. Féltávnál kettészakadt az üldözőboly, Vindics-Tóth tartotta az iramot, Szabó viszont leszakadni látszott, de rövid időn beül visszazárkózott az érmekért harcolókra.

Ahogy fogyott a táv, úgy látszott egyre elérhetőbbnek egy kiemelkedő magyar siker, majd amikor 35 kilométer után Szabó állt az élre, nyomában Vindics-Tóthtal, s a nyolcról hatra apadt a dobogóért harcolók csoportja, még kecsegtetőbbé vált a verseny. A két magyarral két olasz, Sofia Yaremchuk és Rebecca Lonedo, illetve két brit, Natasha Wilson és Abbie Donnelly tartotta a lépést, ugyanakkor Szabóék erősebbnek tűntek. Vindics-Tóth aztán szűk három kilométerrel a vége előtt indított és leszakította a többieket, Szabó pedig nem sokkal később ugyancsak maga mögött hagyta az ellenfeleket.

Birmingham, 2026. augusztus 16. Vindics-Tóth Lili Anna (k) versenyez a nõi maratonfutásban a birminghami atlétikai Európa-bajnokságon 2026. augusztus 16-án. MTI/Czeglédi Zsolt
Birmingham, 2026. augusztus 16. Vindics-Tóth Lili Anna (k) versenyez a nõi maratonfutásban a birminghami atlétikai Európa-bajnokságon 2026. augusztus 16-án. MTI/Czeglédi Zsolt

A 40 kilométeres időmérőnél Vindics-Tóthnak hét másodperc volt az előnye honfitársával szemben, míg Szabó Nóra két másodperccel volt Abbie Donnelly előtt. A hajrában a 27 éves Vindics-Tóth Lili Anna nem lassult, nem vált görcsössé, "kényelmes" előnyét pedig tartotta, sőt, növelni is tudta, végül pedig 2:27:21 órás egyéni csúccsal ért be a második helyen a finn Alisa Vainio mögött (2:22:26 ó), karrierje eddigi legnagyobb sikerét aratva.

Mögötte Szabó Nórára felfutott Donelly, akivel nem tudta tartani a lépést és végül a brittől hét másodperccel elmaradva ért célba a negyedik helyen 2:27:39 órás remek idővel.

A másik két magyar közül Tomaschof Kata szintén kiválóan teljesített és egyéni csúcsát megdöntve, 2:43:07-tel a 42. lett. Körmendi Réka 3:02:59-cel a 48. helyen zárt.

A csapatversenyben a Vindics-Tóth, Szabó, Tomaschof összetételű trió 7:38:07 órás összidejével negyedik lett a brit, olasz, spanyol hármas mögött.

Vindics-Tóth a magyar küldöttség második dobogós helyét szerezte meg Birminghamben, ahol kedden Halász Bence kalapácsvetésben diadalmaskodott. Legutóbb 1966-ban nyert magyar maratonista Eb-n érmet. Akkor Tóth Gyula harmadik lett a kontinensviadalon.

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