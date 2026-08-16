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Ismét zajos a gödi Samsung-gyár, nagy munkában vannak a koreaiak

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A gödi Samsung-gyár környékén élők az elmúlt napokban tapasztalt fokozott zajhatás miatt keresték fel az önkormányzatot, aminek hátterében a gyár területén zajló építkezések állnak. Új zajvédő fal épül és átmenetuleg ezért nagyobb a zaj a városban. Közben a szakminiszter nagyobb szigort ígér.

Kammerer Zoltán polgármester tájékoztatása szerint a gyárban egy új,

többrétegű zajelnyelő fal épül a régi helyére,

amelynek munkálatai várhatóan augusztus végére fejeződnek be – írja a hellogod.hu.

A régi fal lebontása miatt a környéken átmenetileg megnőtt a zajterhelés, azonban az új beruházástól a zaj csökkenését várják.

A helyzet kapcsán a helybéliek folyamatosan jelzik panaszaikat, mivel a korábban ígért részletes lakossági tájékoztatás és közös mérések elmaradtak, így az illetékesek írásbeli megkeresésekkel szorgalmazzák a vizsgálatokat és a hatékonyabb intézkedéseket.

A környezetvédelmi szabályok megsértése esetén a jogsértő állapot megszüntetéséig, de legalább fél évig nem kaphatnak építési engedélyt az akkumulátorgyárak – hangsúlyozta Gajdos László.

A környezetvédelmi miniszter posztjában arról is írt, hogy a szigorítás érinti többek között a debreceni CATL-t, a gödi Samsungot és az iváncsai SK On Hungaryt is, lezárva a kiskapukat a szabályok alól.

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Kezdőlap    Gazdaság    Ismét zajos a gödi Samsung-gyár, nagy munkában vannak a koreaiak

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kammerer zoltán

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Ismét zajos a gödi Samsung-gyár, nagy munkában vannak a koreaiak

Ismét zajos a gödi Samsung-gyár, nagy munkában vannak a koreaiak

A gödi Samsung-gyár környékén élők az elmúlt napokban tapasztalt fokozott zajhatás miatt keresték fel az önkormányzatot, aminek hátterében a gyár területén zajló építkezések állnak. Új zajvédő fal épül és átmenetuleg ezért nagyobb a zaj a városban. Közben a szakminiszter nagyobb szigort ígér.
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