Újabb közlekedési tragédia, ezúttal a Balatonnál

A Mávinform honlapján tudatta: hosszabb menetidőre, pótlóbuszos átszállásra kell számítani az észak-balatoni vonalon.
A baleseti helyszínelés alatt Révfülöp és Badacsonytomaj között nem közlekedhetnek vonatok, az utasokat pótlóbuszok szállítják.
A Mávinform honlapján tudatta: hosszabb menetidőre, pótlóbuszos átszállásra kell számítani az észak-balatoni vonalon.
A baleseti helyszínelés alatt Révfülöp és Badacsonytomaj között nem közlekedhetnek vonatok, az utasokat pótlóbuszok szállítják.
Mintegy 100 milliárd forintot takarít meg az állam az M6-os autópálya Érd és Dunaújváros közötti szakaszának üzemeltetésén, miután a kabinet felülvizsgálta a korábbi kormány által előkészített, rendkívül előnytelen koncessziós szerződést – írja Kármán András pénzügyminiszter a Facebook-bejegyzésében.
Az útzárat feloldották, a buszon utazó 59 emberből 12 életét vesztette - lengyel zarándokok voltak.
Five people have been reported killed in Ukraine, while Moscow's governor says the Russian capital was subject to "one of the most massive drone attacks of recent times".