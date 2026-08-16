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Az elkészült felsővezeték Polgárdi és Füle között a Szabadbattyán-Balatonfüred vasútvonalon 2020. május 8-án. Szabadbattyán és Balatonfüred között zajlik az észak-balatoni vasútvonal villamosítása, az 55 kilométeres szakaszon 2021 áprilisától válthatják föl a dízelvonatokat az elektromos szerelvények.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Újabb közlekedési tragédia, ezúttal a Balatonnál

Infostart / MTI

Elgázolt a vonat egy embert Ábrahámhegyen vasárnap délelőtt - közölte a katasztrófavédelem. Lassul a közlekedés az észak-balatoni vasútvonalon.

A Mávinform honlapján tudatta: hosszabb menetidőre, pótlóbuszos átszállásra kell számítani az észak-balatoni vonalon.

A baleseti helyszínelés alatt Révfülöp és Badacsonytomaj között nem közlekedhetnek vonatok, az utasokat pótlóbuszok szállítják.

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egyetemi docens, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék vezetője
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