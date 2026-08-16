Tömegszerencsétlenség az M3-ason, sokan meghaltak a buszbalesetben

Janasóczki Attila elmondta: egy lengyel rendszámú busz vasárnap 1 óra körül borult fel az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán a mezőkeresztesi lehajtó után.

A baleset következtében legalább tíz ember megsérült,

többen elhunytak.

A mentés jelenleg is folyik - közölte.

A szóvivő elmondta, az autópálya érintett szakaszát a helyszínelés és műszaki mentés idejére lezárták. A forgalmat Mezőkeresztesnél terelik le, és Emődnél lehet visszatérni az autópályára.

A katasztrófavédelem vasárnap 3 órakor azt közölte, hogy a tűzoltók eddig harmincöt embert mentettek ki a buszból, több utas a jármű alá került.

A korábbi tájékoztatásuk szerint ötvenhét utas és két sofőr ült a turistabuszon.

Közölték, a huszonnégy tonnás autóbusz mozgatásához civil daruk is a helyszínre tartanak. A tűzoltók a daruk megérkezéséig próbálják a hátsó tengelyt annyira megemelni csörlőzéssel, hogy ki tudják emelni az alatta lévő embereket.

A helyszínre melegedőbusz, valamint Lengyelországból egy mentesítő járat is elindult - írták.

Az Országos Mentőszolgálat azt közölte, hogy a tömeges baleseti protokollnak megfelelően számos mentőegységet a helyszínre riasztott.

Megerősítették, hogy a balesetben több ember életét vesztette.

A további sérültek ellátása és kórházba szállítása folyamatban van - írták.

Másik baleset

Szombaton történt még egy súlyos baleset. Az M31-esen szintén egy busz törte át a korlátot, ott nem volt halálos áldozat.

A járaton az első információk szerint harminchatan utaztak, a helyszínre mentő is érkezett. Az utasokért mentesítő járatot indítottak.