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Összeroncsolódott autóbusz mûszaki mentésén dolgoznak tûzoltók az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezetõ oldalán, Mezõkeresztes és Mezõnagymihály között 2026. augusztus 16-án reggel. A lengyel rendszámú turistabusz eddig tisztázatlan körülmények között felborult a mezõkeresztesi lehajtó után, a balesetben több ember meghalt.
Nyitókép: Máthé Zoltán

Elkészült a katasztrófavédelem videója a busztragédiáról

Infostart

A vasárnap hajnali, 12 halálos áldozatot követelő buszbaleset helyszínén a hivatásos tűzoltók, a mentőszolgálat és civil szakemberek összehangolt munkájára volt szükség a roncsok alatt rekedt utasok kiszabadításához – derül ki a katasztrófavédelem által közzétett összefoglalóból.

Mint arról a mai nap folyamán már beszámoltunk, a 24 tonnás, lengyel rendszámú turistabusz szombatról vasárnapra virradó éjszaka, az M3-as autópálya 139-es kilométerszelvényénél tért le az útról, majd az oldalára borulva állt meg az árokban.

A járművön a két sofőr mellett 57 utas tartózkodott.

Mezõkeresztes, 2026. augusztus 16. Összeroncsolódott autóbusz mûszaki mentésén dolgoznak tûzoltók az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezetõ oldalán, Mezõkeresztes és Mezõnagymihály között 2026. augusztus 16-án reggel. A lengyel rendszámú turistabusz eddig tisztázatlan körülmények között felborult a mezõkeresztesi lehajtó után, a balesetben több ember meghalt. MTI/Máthé Zoltán
Mezõkeresztes, 2026. augusztus 16. Összeroncsolódott autóbusz mûszaki mentésén dolgoznak tûzoltók az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezetõ oldalán, Mezõkeresztes és Mezõnagymihály között 2026. augusztus 16-án reggel. A lengyel rendszámú turistabusz eddig tisztázatlan körülmények között felborult a mezõkeresztesi lehajtó után, a balesetben több ember meghalt. MTI/Máthé Zoltán

A riasztást követően a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei műveleti szolgálat irányításával mezőkövesdi, mezőcsáti, füzesabonyi, miskolci, szolnoki, tiszaújvárosi és egri tűzoltóegységek vonultak nagy erőkkel a helyszínre.

A mentési munkálatok során az elsőként érkező egységek

a busz ablakain keresztül kezdték meg az utasok kimenekítését.

A helyzet súlyosságát fokozta, hogy többen a felborult jármű alá szorultak. A tűzoltók kezdetben csörlőzéssel próbálták megemelni a busz hátsó tengelyét, hogy hozzáférjenek a beszorultakhoz. A sikeres kimenekítés érdekében végül két nagy emelőképességű civil darut is a helyszínre rendeltek, amelyekkel a szakemberek kiemelték a rézsűről az autóbuszt, majd a kerekeire állították.

Az Országos Mentőszolgálat nagyszámú egységgel vett részt a kárhelyen: 11 embert súlyos, életveszélyes, további 37 utast pedig könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba Egerbe, Debrecenbe, Nyíregyházára és Miskolcra. A tragédiában összesen 12 ember vesztette életét; közülük 11-en a helyszínen,

egy fő pedig a kórházba szállítást követően hunyt el.

Az esettel kapcsolatban – ahogy arról korábban hírt adtunk – Magyar Péter miniszterelnök és Pósfai Gábor belügyminiszter is megerősítette a történteket, utóbbi arról is tájékoztatott, hogy a sofőrt őrizetbe vették. A balesetet szenvedett jármű a lengyelországi székhelyű Firma Transportowa Michael tulajdonában állt; a cég tulajdonosa, Tadeusz Dykas a nap folyamán megerősítette, hogy a vállalat két tapasztalt sofőrt alkalmazott a járaton, és azonnal mentesítő járatot indítottak az életben maradt utasokért.

A helyszínelés és a műszaki mentés idejére az autópálya érintett szakaszát teljes szélességében lezárták, a forgalmat a Mezőnagymihály/Mezőkeresztes csomópontban terelték le a sztrádáról. A zárlatot azóta feloldották.

A mentési munkálatokról készült hivatalos videóanyagot Dojcsák Dávid tűzoltó százados, vármegyei szóvivő készítette – tette hozzá posztja végén a katasztrófavédelem.

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Elkészült a katasztrófavédelem videója a busztragédiáról
szívszorító

Elkészült a katasztrófavédelem videója a busztragédiáról
A vasárnap hajnali, 12 halálos áldozatot követelő buszbaleset helyszínén a hivatásos tűzoltók, a mentőszolgálat és civil szakemberek összehangolt munkájára volt szükség a roncsok alatt rekedt utasok kiszabadításához – derül ki a katasztrófavédelem által közzétett összefoglalóból.
 

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Telefonon egyeztetett Magyar Péter és a lengyel kormányfő az M3-ason történt tragikus buszbaleset után

Telefonon egyeztetett Magyar Péter és a lengyel kormányfő az M3-ason történt tragikus buszbaleset után

Magyar Péter miniszterelnök telefonon egyeztetett Donald Tuskkal, a lengyel kormányfővel, miután vasárnap hajnalban felborult egy lengyel rendszámú busz az M3-as autópályán a mezőkeresztesi lehajtó után. A balesetben 12 utas életét vesztette, egy embert életveszélyes, kilencet súlyos, további 37-et könnyebb sérülésekkel láttak el. A mentési munkálatokban magyar egészségügyi szakemberek és mentőegységek vállaltak kulcsszerepet, amit Tusk külön megköszönt. Az MTI beszámolója szerint a sérülteket a miskolci, debreceni, nyíregyházi és egri kórházakba szállították.

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