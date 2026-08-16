Nagy bajban volt egy Boeing 787-es

A Flightradar24 repüléskövető weboldal szerint a Boeing 787-es típusú repülőgép több mint két órán át körözött, hogy elégesse az üzemanyagot, miután a jelentések szerint felszállás közben túlfutott a kifutópályán.

Az amerikai ABC News hírcsatorna által sugárzott videó azt mutatta, hogy a repülőgép felszálláskor hatalmas porfelhőt hagyott maga után.

A Vietnam Airlines közleményében azt írta, hogy

a járat műszaki probléma miatt tért vissza a felszállási repülőtérre az indulást követően.

A problémáról további részleteket nem közölt.

A müncheni repülőtér tájékoztatása szerint a leszállás után

a repülőgép saját erőből nem tudott elgurulni

az északi kifutópályáról, és ott rekedt. Emiatt le kellett zárni azt a pályát, a forgalmat pedig átirányították a déli kifutópályára.

A Vietnam Airlines beszámolója szerint a repülőgép személyzete minden előírt eljárást betartott, és biztonságosan landolt a müncheni repülőtéren. "Az utasok és a légiutas-kísérő személyzet tagjai biztonságban vannak" - tette hozzá a légitársaság.

A Vietnam Airlines azt is közölte, hogy együttműködik az illetékes hatóságokkal a repülőgép vizsgálata érdekében, és további tájékoztatást ad, amint a vizsgálati eredmények és a konkrét üzemeltetési adatok rendelkezésre állnak.

Fotónk illusztráció.