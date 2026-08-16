ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.02
usd:
313.75
bux:
150552.7
2026. augusztus 16. vasárnap Ábrahám
24 óra Ukrajna Hőség
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
München, 2017. február 23.Afganisztánba visszatelepítendő elutasított menedékkérőket szállító repülőgép felszálláshoz készül a müncheni repülőtéren 2017. február 22-én. A német kormány újabb menekültügyi szigorításokról szóló javaslatokat fogadott el és terjesztett a parlament elé. (MTI/EPA/Sebastian Widmann)
Nyitókép: MTI/EPA/Sebastian Widmann

Nagy bajban volt egy Boeing 787-es

Infostart / MTI

A Vietnam Airlines egyik Hanoiba tartó gépének szombaton felszállás után, műszaki okok miatt vissza kellett térnie a müncheni repülőtérre - közölte a légitársaság és a reptér.

A Flightradar24 repüléskövető weboldal szerint a Boeing 787-es típusú repülőgép több mint két órán át körözött, hogy elégesse az üzemanyagot, miután a jelentések szerint felszállás közben túlfutott a kifutópályán.

Az amerikai ABC News hírcsatorna által sugárzott videó azt mutatta, hogy a repülőgép felszálláskor hatalmas porfelhőt hagyott maga után.

A Vietnam Airlines közleményében azt írta, hogy

a járat műszaki probléma miatt tért vissza a felszállási repülőtérre az indulást követően.

A problémáról további részleteket nem közölt.

A müncheni repülőtér tájékoztatása szerint a leszállás után

a repülőgép saját erőből nem tudott elgurulni

az északi kifutópályáról, és ott rekedt. Emiatt le kellett zárni azt a pályát, a forgalmat pedig átirányították a déli kifutópályára.

A Vietnam Airlines beszámolója szerint a repülőgép személyzete minden előírt eljárást betartott, és biztonságosan landolt a müncheni repülőtéren. "Az utasok és a légiutas-kísérő személyzet tagjai biztonságban vannak" - tette hozzá a légitársaság.

A Vietnam Airlines azt is közölte, hogy együttműködik az illetékes hatóságokkal a repülőgép vizsgálata érdekében, és további tájékoztatást ad, amint a vizsgálati eredmények és a konkrét üzemeltetési adatok rendelkezésre állnak.

Fotónk illusztráció.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Nagy bajban volt egy Boeing 787-es

vietnam

münchen

légiközlekedés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Érkeznek a képek az éjjeli, M3-on történt tömegszerencsétlenségről
12 halott

Érkeznek a képek az éjjeli, M3-on történt tömegszerencsétlenségről
Összeroncsolódott autóbusz műszaki mentésén dolgoznak tűzoltók az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán, Mezőkeresztes és Mezőnagymihály között 2026. augusztus 16-án reggel. Tucatnyi ember halt meg a balesetben.
 

Tizenkét áldozata van a hajnali magyarországi busztragédiának

A lengyel elnök megrendült a busztragédia után, megszólalt a magyar külügyminiszter is

Tömegszerencsétlenség az M3-ason, sokan meghaltak a buszbalesetben

Gyerekek az összeroncsolt autóban, két mentőhelikoptert is riasztottak a vasúti balesethet

Ismét zajos a gödi Samsung-gyár, nagy munkában vannak a koreaiak

Ismét zajos a gödi Samsung-gyár, nagy munkában vannak a koreaiak

A gödi Samsung-gyár környékén élők az elmúlt napokban tapasztalt fokozott zajhatás miatt keresték fel az önkormányzatot, aminek hátterében a gyár területén zajló építkezések állnak. Új zajvédő fal épül és átmenetuleg ezért nagyobb a zaj a városban. Közben a szakminiszter nagyobb szigort ígér.
VIDEÓ
Gyorshajtás, autóelkobzás, e-roller: mit hoz az új KRESZ-szigor? Major Róbert, Inforádió, Aréna
Gyorsítósáv vagy várólista: merre indul az egészségügy? Sinkó Eszter, Inforádió, Aréna
Beavatkozni vagy sem? Inspiráló ipari projektek az Inforádióban - Berzsenyi Miklós
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.17. hétfő, 18:00
Baranya Sándor
egyetemi docens, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Fájdalmas területen mért csapást Ukrajna Oroszországra: megbénulhat az orosz űrprogram

Fájdalmas területen mért csapást Ukrajna Oroszországra: megbénulhat az orosz űrprogram

Ukrajna FP-5 Flamingó rakétákkal mért csapást a szamarai Progressz központra, amely az orosz űrprogram egyik kulcsfontosságú létesítménye. Az ukrán határtól mintegy 900 kilométerre található üzemben szerelik össze a Szojuz-2 hordozórakétákat, amelyek az orosz rakétaindítások több mint 85 százalékát adják, és jelenleg gyakorlatilag pótolhatatlanok. Nyílt forrású elemzések szerint a találat egy űreszközök összeszereléséhez használt tisztatermet is magában foglaló épületet ért. A gyártókapacitásban keletkezett kár rendkívül súlyosan érintheti az orosz űrprogramot, amely már a támadás előtt is kapacitáshiánnyal küzdött - írta meg az Ars Technica.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kongatják a vészharangot a szakértők: olyan krízis közeleg, amire nem vagyunk itthon sem felkészülve

Kongatják a vészharangot a szakértők: olyan krízis közeleg, amire nem vagyunk itthon sem felkészülve

Európa gazdaságát egyszerre sújtják a hőhullámok és az iráni háború miatt megugró energiaárak, miközben az amerikai vámok és a kínai verseny is fékezi a növekedést.

BBC
Business Sport Travel Science
Thousands displaced by deadly Indonesia earthquake as rescue efforts continue

Thousands displaced by deadly Indonesia earthquake as rescue efforts continue

Hundreds of homes and public buildings have been severely damaged with at least 51 people killed.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 16. 10:27
Egyre kilátástalanabb a béke a Közel-Keleten
2026. augusztus 16. 09:33
A lengyel elnök is megrendült a magyarországi busztragédia után
×
×