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Az Országos Mentőszolgálat mentőhelikoptere a levegőben
Nyitókép: Országos Mentőszolgálat

Gyerekek az összeroncsolt autóban, két mentőhelikoptert is riasztottak a vasúti balesethet

Infostart / MTI

Még zajlik a műszaki mentés a galgagutai vasúti baleset helyszínén, ahol szombaton vonat ütközött autóval egy vasúti átjáróban - közölte a katasztrófavédelem vasárnap hajnalban

A Nógrád vármegyei Galgaguta Kossuth úti fénysorompós vasúti átjárójánál egy személyvonat és egy autó ütközött össze. A vonat oldalról csapódott a gépkocsinak. Az ütközés erejétől a motorkocsi egy tengelye lekerült a sínről, az autó pedig felakadt a vonat ütközőjére - írták.

A MÁV mentési csoportja a berceli hivatásos tűzoltók közreműködésével végzi a mentést.

A balesethez több mentőegységet, köztük

két mentőhelikoptert is riasztottak.

A balesetben az autó öt utasa sérült meg, a szerelvényen tartózkodóknak nem esett bajuk. Három embert, köztük két gyereket súlyos, további két embert - egy nőt és egy gyereket - könnyebb sérüléssel vittek kórházba.

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Kezdőlap    Belföld    Gyerekek az összeroncsolt autóban, két mentőhelikoptert is riasztottak a vasúti balesethet

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