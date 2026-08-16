Elloptak egy világhírű festményt

A lopás következtében Szicília harmadik legnagyobb városa elveszítette a reneszánsz festő egyetlen, szülővárosában megmaradt művének egyes részeit, valamint egy kis festményt, amelyet a régió alig két évtizeddel ezelőtt szerzett meg.

A tolvajok Nagyboldogasszony ünnepének éjjelén hatoltak be a múzeumba, ez a nap Olaszországban nemzeti ünnep, és egyben a nyári szezon csúcspontja is. Federico Basile messinai polgármester különösen fájdalmasnak nevezte, hogy a bűncselekményt a Szűz Mária mennybevétele alkalmából tartott városi ünnepségek alatt követték el.

A Polittico di San Gregorio című oltárkép három darabját vitték el a fennmaradt öt táblából.

Az eredetileg hat táblából álló remekművet Antonello a San Gregorio nevű helyi kolostor számára festette de az épületet az 1908-as messinai földrengés elpusztította. Ez volt az egyetlen olyan mű a szicíliai művésztől, amely soha nem hagyta el szülővárosát.

A tolvajok egy negyedik műalkotást is elvittek egy biztonságosnak tartott vitrinből: egy kis, kétoldalas festményt, amelynek egyik oldalán Szűz Mária látható gyermekével és egy ferences szerzetessel, a másikon pedig Krisztus.

A mű a Wilhelm Soldan-gyűjtemény része volt, de a Christie’s aukciós ház 2003-ban eladta a szicíliai régiónak, miután Antonello alkotásaként azonosították.

Az 1430 körül született Antonello da Messina Nápolyban tanult, ahol elsősorban provence-i és a flamand művészek alkotásait tanulmányozta, akiknek hatása érzékelhetően megmutatkozik műveiben. A festő 1457-ben visszatért Messinába, és ott alkotott 1474-ig.