ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.02
usd:
313.75
bux:
150552.7
2026. augusztus 16. vasárnap Ábrahám
24 óra Ukrajna Hőség
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Elloptak egy világhírű festményt

Infostart / MTI

Ellopták Antonello da Messina XV. századi olasz reneszánsz festő több alkotását vasárnapra virradóan a messinai regionális múzeumból - jelentette be Alessandro Giuli olasz kulturális miniszter, hozzátéve, hogy felbecsülhetetlen értékről van szó.

A lopás következtében Szicília harmadik legnagyobb városa elveszítette a reneszánsz festő egyetlen, szülővárosában megmaradt művének egyes részeit, valamint egy kis festményt, amelyet a régió alig két évtizeddel ezelőtt szerzett meg.

A tolvajok Nagyboldogasszony ünnepének éjjelén hatoltak be a múzeumba, ez a nap Olaszországban nemzeti ünnep, és egyben a nyári szezon csúcspontja is. Federico Basile messinai polgármester különösen fájdalmasnak nevezte, hogy a bűncselekményt a Szűz Mária mennybevétele alkalmából tartott városi ünnepségek alatt követték el.

A Polittico di San Gregorio című oltárkép három darabját vitték el a fennmaradt öt táblából.

Az eredetileg hat táblából álló remekművet Antonello a San Gregorio nevű helyi kolostor számára festette de az épületet az 1908-as messinai földrengés elpusztította. Ez volt az egyetlen olyan mű a szicíliai művésztől, amely soha nem hagyta el szülővárosát.

A tolvajok egy negyedik műalkotást is elvittek egy biztonságosnak tartott vitrinből: egy kis, kétoldalas festményt, amelynek egyik oldalán Szűz Mária látható gyermekével és egy ferences szerzetessel, a másikon pedig Krisztus.

A mű a Wilhelm Soldan-gyűjtemény része volt, de a Christie’s aukciós ház 2003-ban eladta a szicíliai régiónak, miután Antonello alkotásaként azonosították.

Az 1430 körül született Antonello da Messina Nápolyban tanult, ahol elsősorban provence-i és a flamand művészek alkotásait tanulmányozta, akiknek hatása érzékelhetően megmutatkozik műveiben. A festő 1457-ben visszatért Messinába, és ott alkotott 1474-ig.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Elloptak egy világhírű festményt

lopás

festmény

Antonello da Messina

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Lengyel különgép érkezik Magyarországa a buszbaleset miatt

Lengyel különgép érkezik Magyarországa a buszbaleset miatt

Az M3-as autópályán történt buszbaleset miatt a lengyel kormány a varsói külügyminisztérium és az egészségügyi szolgálatok képviselőit szállító különrepülőgépet küld Magyarországra - jelentette be Donald Tusk kormányfő.
 

Elkészült a katasztrófavédelem videója a busztragédiáról

Kórház, útzár, őrizetbe vétel – fontos részletek az éjjeli busztragédiáról

A buszsofőrök túlélték az éjjeli tragédiát

„Mély fájdalom” – zarándokok vesztették életüket az éjjeli busztragédiában

Tizenkét áldozata van a hajnali magyarországi busztragédiának

Tömegszerencsétlenség az M3-ason, sokan meghaltak a buszbalesetben

VIDEÓ
Gyorshajtás, autóelkobzás, e-roller: mit hoz az új KRESZ-szigor? Major Róbert, Inforádió, Aréna
Gyorsítósáv vagy várólista: merre indul az egészségügy? Sinkó Eszter, Inforádió, Aréna
Beavatkozni vagy sem? Inspiráló ipari projektek az Inforádióban - Berzsenyi Miklós
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.17. hétfő, 18:00
Baranya Sándor
egyetemi docens, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A második Kína-sokk

A második Kína-sokk

Néhány évvel ezelőtt részt vettem Párizsban egy zártkörű eszmecserén, ahol kutatók és az európai autóipar nagyágyúinak képviselői vitatták meg az akkor éppen fellendülő kínai gépjárműexport várható hatásait. Meglepetésemre a megbeszélésen részt vett az Airbus egyik képviselője is, akit a kávészünetben kifaggattam jelenléte okairól. Elmondta, hogy ők ugyan nem autókat gyártanak, de már ekkor aggódtak amiatt, hogy ahogy Kína szorongatni kezdte az európai gépjárműipart, úgy fogja majd nehéz helyzetbe hozni a légijármű-gyártókat is néhány év múlva. Pedig ekkor még nem is volt felkapott téma második Kína-sokk ügye. Ma már egészen más a helyzet, Európának pedig lépéseket kell tennie ipari bázisa megőrzése érdekében.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Most érkezett! Soha nem látott dróncsapást kapott Moszkva, sok az áldozat

Most érkezett! Soha nem látott dróncsapást kapott Moszkva, sok az áldozat

Ukrajna a háború kezdete óta az egyik legnagyobb dróntámadását indította el: az orosz hatóságok közlése szerint legalább hatan életüket vesztették.

BBC
Business Sport Travel Science
Russia says Ukraine fired 'largest-scale' attack of 2026, as Kyiv market hit by Moscow strike

Russia says Ukraine fired 'largest-scale' attack of 2026, as Kyiv market hit by Moscow strike

Russia and Ukraine both say they are striking military targets, as a heavy exchange of fire comes after weeks of increasing intensity.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 16. 16:45
Alkotmányellenes a közösségi hálózatok használatának általános tiltása a 15 év alatti fiataloknak Franciaországban
2026. augusztus 16. 15:15
Sífutópályát építettek a történelmi hídon
×
×